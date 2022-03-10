ضبط شخص هارب من تنفيذ حكم بالحبس 29 سنة في الإسكندرية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية هارب من أحكام بالحبس 29 سنة فى 12 حكما قضائيا.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (مدير إحدى شركات تجارة الملابس - مقيم بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فـى 12 حكم حبس فى قضايا "شيك، تبديد" بلغت مدة الحبس 29 سنة والكفالات 86 ألف جنيه بالإختباء بشقة أحد أقاربه كائنة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، خشية ضبطه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته إعترف بصحة الأحكام الصادرة ضده.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى ملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين خاصة أحكام الجنايات والعمل على رفع معدلات تنفيذ الأحكام.