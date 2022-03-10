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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية: إزالة 55 مكمورة فحم مخالفة بيئيا و54 حالة تعدٍ ..صور

الموجة ال ١٩ لإزالة
الموجة ال ١٩ لإزالة التعديات

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تواصل حملاتها المكثفة في إزالة كافة أشكال التعديات المخالفة علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية  وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة للموجة الـ (19) والتى انطلقت فى 6 مارس 2022 وتستمر حتى  26 من نفس الشهر.

ونجحت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ (55) قرار إزالة لمكامير فحم مخالفة بيئياً بناحية كفر داود بالسادات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، كما تم إزالة (54) حالة تعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ضمن المرحلة الثالثة للموجة الـ (19) ، مؤكداً أننا مستمرون بكل حزم  في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة .

أشار محافظ المنوفية إلي أن الموجة الـ (19) لإزالة التعديات تأتي ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والعشوائي ، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق الكامل مع الجهات المعنية والأجهزة الأمنية لإزالة أي تعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ضمن أعمال الموجة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناءات حفاظاً على الصالح العام . 
ومن جانبه شدد محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة وإزالة أى متغيرات جديدة تطرأ على الأراضى الزراعية ضمن منظومة المتغيرات المكانية مع إتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين للحفاظ علي حقوق الدولة واسترداد حق الشعب .

الموجة الـ 19 إزالة التعديات المنوفية محافظة المنوفية اخبار المحافظات

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