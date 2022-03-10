اقتصاد الكويت| البورصة تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس 10مارس 2022، على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 9ر16 نقطة، ما نسبته 21ر0 في المئة، ليصل عند مستوى 59ر7957 نقطة.



وبحسب تقرير البورصات العربية عبر وكالة أنباء السعودية “واس”، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 18ر210 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت 3ر57 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 11886 صفقة.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس بنسبة 76ر0 في المئة، ما يعادل 4ر48 نقطة، ليبلغ مستوى 45ر6341 نقطة، من خلال تداول 3ر99 مليون سهم عبر 5044 صفقة بقيمة 4ر11 مليون دينار.



ونزل مؤشر السوق الأول بمقدار 3ر4 نقاط ليبلغ مستوى 23ر8756 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 8ر110 ملايين سهم عبر 6842 صفقة بقيمة 9ر45 مليون دينار.



وانخفض مؤشر (رئيس 50) بواقع 5ر84 نقطة، لينهي تداولاته عند مستوى 76ر6552 نقطة، بنسبة انخفاض بلغت 27ر1 في المئة من خلال تداول 3ر70 مليون سهم عبر 3132 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 4ر8 ملايين دينار.