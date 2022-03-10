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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تعلن خسائر بقيمة 100 مليار دولار جراء القصف الروسي

أوكرانيا
أوكرانيا

قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليكسي أوستينكو، إن أوكرانيا خسرت ممتلكات  بقيمة 100 مليار دولار جراء القصف الروسي، وذلك وفقًا “لتقديرات متدنية للغاية”.

ومنذ قليل، قالت وزارة الخارجية الأوكرانية، إن الجيش الأوكراني قتل أكثر من 12 ألف جندي روسي، ودمر 1105 مركبات مدرعة روسية.

وقالت الخارجية الأوكرانية في أحدث حصيلة للخسائر الروسية، إنها دمرت حتى الآن 49 طائرة روسية و 81 طائرة هليكوبتر و 335 دبابة. 

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ولم يصدر الجانب الأوكراني بيانات مماثلة لخسائر جيشهم، لكنه قال إن آلاف المدنيين قتلوا خلال الأسابيع الثلاثة من الحرب.

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