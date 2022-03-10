الأهلي يهزم الطلائع بدوري محترفي اليد

فاز الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني طارق محروس فوزًا ثمينًا على طلائع الجيش والذي يقوده فنيًا خالد بندق بنتيجة 31 - 23، في إطار مباريات الجولة الثانية من الدورة المجمعة الأولى بالمرحلة الثالثة والأخيرة بدوري المحترفين.

وسيطر الشياطين الحمر على جميع مجريات المباراة التي أقيمت على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر ، حيث تقدم المارد الأحمر مع نهاية الشوط الأول بنتيجة 13 - 12، قبل أن يوسع لاعبو المارد الأحمر فارق النقاط في الشوط الثاني وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 31 - 23.

بتلك النتيجة، تصدر الأهلي جدول ترتيب المرحلة الثالثة والأخيرة مؤقتًا برصيد 7,5 نقاط في انتظار مباراة الزمالك وسبورتنج اليوم، بينما تجمد رصيد طلائع الجيش عند 2,5 نقطة في المركز الرابع والأخير.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في الجولة القادمة مع غريمه التقليدي الزمالك غدًا الجمعة في الخامسة مساًء، بينما يواجه طلائع الجيش فريق سبورتنج في نفس اليوم في الثانية والنصف ظهرًا.

جدير بالذكر أن الزمالك هو حامل لقب دوري المحترفين لرجال كرة اليد في الموسم الماضي، بعد منافسة قوية مع غريمه التقليدي الأهلي.