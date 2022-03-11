آبل تكشف عن أقوى الحواسيب اللوحية لعام 2022

أماطت شركة آبل Apple، اللثام عن نموذجها الأحدث من حواسب iPad Air اللوحية، الذي يمتاز بأداء أفضل مقارنة بالأجيال السابقة، وبتكلفة متوسطة مقارنة بأجهزة iPad الرخيصة وطرازات iPad Pro الأغلى ثمنا.

مميزات iPad Air 2022

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي تابلت iPad Air 5 من آبل، بشاشة كبيرة بقياس 10.9 بوصة، مع حواف صغيرة مسطحة حولها، تدعم العمل مع القلم الذكي Apple Pencil 2، للكتابة والرسم على الشاشة، إضافة لدعم الاتصال بلوحة المفاتيح الخارجية من آبل "ماجيك"، مما يوفر تجربة عمل شبيهة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

ولأول مرة في جهاز آيباد آير، زودت آبل الجيل الخامس من الحاسوب اللوحي بدعما لشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل معالج الشركة الجديد M1 الذي يوفر أداء أفضل وأقوى على غرار الأداء الذي يقدمه جهاز iPad Pro.

وتشمل التحديثات الأخرى لجهاز iPad Air 2022، على كاميرا أمامية فائقة الاتساع الجديدة مع دعم لميزة Center Stage، التي يتم تحريكها تلقائيا أثناء إجراء مكالمات الفيديو لإبقائك مرئيا أثناء تنقلك، والتي تم تصغيرها بسلاسة لتضمينها داخل حواف الجهاز.

الحاسب اللوحي iPad Air 2022

سعر ومواصفات iPad Air 2022

- يأتي الحاسب اللوحي iPad Air 2022، بشاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD بقياس 10.9 بوصة، وبدقة عرض 1640 × 2360 بكسل، تدعم التدرج اللوني P3، مع معدل سطوع يبلغ 500 شمعة في المتر المربع.

- يمتاز الحاسب اللوحي الجديد iPad Air 2022، بهيكل مصنوع من البلاستيك والألومينيوم والزجاج المضاد للصدمات والخدوش، تبلغ أبعاده 247.6×178.5×6.1 ملميتر، ويزن 461 جرام.

الحاسب اللوحي iPad Air 2022

- يحتوي الحاسب اللوحي الجديد iPad Air 2022، على كاميرا خلفية بدقة 12 ميجابكسل بفتحة تدعم تقنية Smart HDR 3، وكاميرا أمامية بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية 122 درجة.

- يعمل الحاسب اللوحي iPad Air 2022، بمعالج آبل الجديدApple M1، إلى جانب نظام التشغيل iPadOS 15.3.

- يحزم الحاسب اللوحي iPad Air 2022، بطارية بقوة 28.6 وات تعمل لمدة 10 ساعات.

- يأتي الحاسب اللوحي iPad Air 2022، بذاكرة وصول عشوائي رام 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 و 256 جيجابايت.

- يدعم الحاسب اللوحي iPad Air 2022، ميكروفونين للمكالمات وسماعات ستريو وقارئ لبصمات الأصابع مدمج في زر الطاقة، ومنفذ شحن من نوع USB -C، وشبكات Wi-Fi 6 والجيل الخامس 5G.

- يتوفر الحاسب اللوحي iPad Air 2022، في 5 ألوان هي: الفضي والرمادي والوردي والأزرق والأرجواني، وسبكون متاح للبيع بشكل رسمي اعتبارا من غدا الجمعة 11 مارس، مقابل سعر 600 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9400 جنيه مصري) لنسخة 64 جيجابايت.