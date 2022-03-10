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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

يا شياكتك ياصاصا.. صلاح عبد الله يشارك متابعيه كواليس «دايما عامر»

صلاح عبد الله
صلاح عبد الله

 

نشر الفنان صلاح عبد الله، صورة له عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”. 

وظهر صلاح عبد الله، من كواليس مسلسله القادم “دايما عامر”، وعلق قائلا "‏‎#دايماًعامر في رمضان بإذن الله‎#ياشياكتك_ياصاصا👇ولاهه؟!" مما نال إعجاب متابعيه.


وينشغل صلاح عبد الله في تصوير مسلسل "دايما عامر" الذي يشارك به في السباق الرمضاني 2022، بطولة الفنان مصطفى شعبان، لبلبة، وميرنا نور الدين، وعمرو عبد الجليل، ونضال الشافعى، وصلاح عبد الله، ومحمد ثروت، وكريم عفيفى، ومحمد محمود، وأحمد الشامى، وسما إبراهيم، وأمل رزق، ولمى كتكت، وأحمد عنان، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح، وإخراج مجدي الهوارى.


 

الفنان القدير صلاح عبد الله كواليس مسلسل دايما عامر الفنان مصطفى شعبان السباق الرمضانى

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