السجن 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال ماديا.. تفاصيل

قال المحامي أحمد مصيلحي، المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال، إنه سيكون هناك عقوبة 6 أشهر حبس إذا وقعت جريمة اعتداء من الأب أو الأم على الطفل أو الطفلة، وأنه علينا الحذر عند التعامل مع الأطفال، واعتماد نظم التأديب الشرعية.

وأضاف أحمد مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، عبر فضائية “المحور”: التربح من الأطفال مرصود وهناك بلاغات تم تقديمها للنائب العام ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ، مؤكدا أن القانون المصري يحمي الأطفال .

وأشار المحامي بالنقض، ورئيس شبكة الدفاع عن الأطفال إلى أن الأطفال اذا تم استغلالهم من أجل الحصول علي مبالغ نقدية فهذا يعتبر استغلالا ماديا وفقا لقانون العقوبات حسب المادة 291 وتصل العقوبة إلي السجن 5 سنوات .