الميكانيكي بيقولك .. أسباب سخونة السيارة وارتفاع حرارة المحرك

الميكانيكي بيقولك .. تتعدد الأعطال الفنية الخاصة بميكانيكيا السيارات، ومنها مشكلات ارتفاع درجة حرارة السيارة، والتي قد تحمل علامات خطيرة للغاية تؤثر على حالة المحرك، إلى جانب تأثيرها ايضا على الحالة النفسية الخاصة بقائد السيارة وذلك في حالة عدم درايته بهذه الأمور الفنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري تحت عنوان الميكانيكي بيقولك، اسباب سخونة السيارة وارتفاع حرارة المحرك وكيفية تفادي هذه المشكلات.

الميكانيكي بيقولك .. اسباب سخونة السيارة

1 – مروحة التبريد

في بعض الأحوال يتعرض محرك السيارة إلى ارتفاع كبير في مستوى درجة الحرارة، والسبب في ذلك هو وجود خلل ما بمروحة التبريد، مثل التوقف المفاجئ أو تلف بالاسلاك الموصلة، ولذلك فمن الأفضل أن نتابع حركة المروحة الديناميكية مع اختبار الصوت الخاص بها والكشف على الحالة الفنية لها.

2 – الردياتير

يعتبر الردياتير هو جزء محوري داخل منظومة التبريد فهو حلقة الوصل الخاصة بهذه العملية، ومن الأفضل أن نقوم بمتابعة الهيكل المعدني الخاص به وفحصه من وجود اي ثقوب أو عوامل الخلل الظاهرية، كما يجب أن نتابع مستوى المياه بداخله.

3 – عوامل الصدأ والتسريبات

من الممكن أن تتكون طبقة من الصدأ داخل مياة الردياتير والتي تعيق من حركة منظومة التبريد، كما هناك مشكلة خطيرة ايضا وهي وجود تسيربات بالمياه الداخلية، ولذلك فيجب فحص جميع الوصلات بعناية، سواء كانت بمجرد النظر أو بطريقة فنية احترافية.

4 – تنظيف دورة التبريد

من الأفضل أن نقوم بتنظيف دورة التبريد من وقت إلى آخر داخل المراكز المتخصصة، مع دعم هذه المنظومة بمياه جديدة، ويفضل أن تكون تلك المياه خضراء أو حمراء، أو استخدام الماء المقطر، مع فحص القربة البلاستيكية الجانبية ومتابعة المنسوب الخاص بها وعدم تعديها علامة الحد الأقصى MAX.

5 – نقص زيت السيارة وخلل الثيرموستات

يتسبب نقص مستوى زيت المحرك في ارتفاع درجة حرارة السيارة، بسبب حالة الاحتراق الداخلي بالاجزاء المعدنية، وعدم وجود مصدر للتجانس الديناميكي بين الاجزاء الحركية، كما يتسبب ارتفاع مستوى الزيت أو الترشيحات الخارجية في زيادة ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير، ولذلك فيجب أن نقوم بمتابعة مستوى الزيت بعناية شديدة مع فحص الثيرموستات والتي عليها جانب كبير بمنظومة التبريد.