الميكانيكى بيقولك .. أسباب تلف تيل الفرامل ونصائح لإطالة عمره

تعتبر الفرامل ، هى المسئول الأول عن سلامة من فى السيارة ، حيث انها هى المسئولة عن عملية التحكم فى ايقاف المركبة ، وبدونها لم يستطع قائد السيارة فى ايقافها مهما حصل ، لذلك فإذا كانت الفرامل سليمة قلت نسبة المخاطر التى تتعرض لها فى حالة وقوع حادث .

وتتكون فرامل السيارة من عدة اجزاء من بينها التيل والذى يعتبر هو المسئول عن عملية الايقاف بعد الضغط على دواسة الفرامل ، لذلك فان سلامة تيل الفرامل من سلامة الفرامل نفسها ، لذلك لابد من الحفاظ عليه .

وهناك علامات تدل على تلف تيل الفرامل فى السيارة .

1 - انحراف السيارة ، حيث انه قد تتعرض السيارة إلى مشكلة الانحراف يمينًا أو يسارًا، و يرجع السبب الخفي و الحقيقي إلى نلف منظومة الفرامل و التي تؤدي إلى هذا المشكلة، و تظهر بشدة عند الضغط على امر التوقف و خاصة مع السرعات العالية.

2 - اهتزاز السيارة ، و تظهر هذه المشكلة عند الضغط على دواسة الفرامل، مما تتسبب في الكثير من المخاوف لدى قائد السيارة، و لكن مع كثرة التوقعات الخاصة بعالم الأعطال، تبقى منظومة الفرامل هي احد العوامل الهامة التي تشير إلى هذا العطل.

3 - أصوات مختلفة بالسيارة ، فهناك أصوات اخرى لها دلالات كبيرة مثل أصوات الاحتكاكات أو الصفير، و هما دليل واضح لتلف تيل الفرامل أو وجود احد الاتربة و الغبار التي قد تنال من حركة الفرامل.

4 - البطئ فى الاستجابة لأمر التوقف ، فهى مشكلة غاية في الخطورة، و ذلك عندما يستخدم امر التوقف و يجد السيارة في حالة بطئ شديد في استيعاب هذا الامر، و السبب يرجع إلى نفاذ تيل الفرامل و لذلك يجب تغييرة على الفور و يفضل اقتناء المنتج الأصلي و الابتعاد عن المنتجات المقلدة.

5- لمبة اعطال الفرامل ، وهذا يعتبر سبب واضح يدفعك للتوجه الفوري إلى احد مراكز كشف الأعطال، و هو ظهور لمبة اعطال فرامل السيارة، و التي تشير على وجود مشكلة ضرورية يجب معالجتها على وجه السرعة.

كما ان هناك عدد من النصائح للحفاظ على تيل الفرامل ، وهى كالتالى :

1 - لا بد من الكشف على دورة الفرامل كل 3 شهور التيل وزيت الفرامل وفحص قربة الزيت، وإذا كانت نسبة الزيت فى المستوى الأقل لا بد من تزويدها بزيت الفرامل، وإذا تكرر نقصان مستوى الزيت يجب الكشف عن دورة الفرامل.

2 – يقع البعض فى أخطاء تقلل من عمر وكفاءة الفرامل منها السير بسرعة كبيرة والتوقف مرة واحدة وتكرار ذلك يؤدى إلى تآكل التيل.

4 – عدم الضغط على دواسة الفرامل فى السيارات الاتوماتيك فى حالة الانتظار ويجب نقل الفتيس من وضع D الى N.

5 - الحمولات الكبيرة فى السيارة تزيد من استهلاك تيل الفرامل ويقلل من عمر الطنابير ويحدث تآكل بها.

6 - مراعاة ضبط هواء الكاوتش.

7 - عدم غسل إطارات السيارة وهى ساخنة لأنه يؤدي إلى سرعة تلف التيل والطنبورة.