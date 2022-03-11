أسرع سيارة من فيراري بالإمارات موديل 2022 .. صور

استطاعت شركة فيراري أن تقدم نخبة عالية الأداء من الاصدارات القوية، والتي اكتسبت مكانة فريدة في عالم الانطلاق والتسارع، ومنها النسخة SF90 Stradale صاحبة الأداء الرياضي والمظهر الرشيق، مع بعض اللمسات الانسيابية التي تمنحها الافضلية من ناحية التسارع، إلى جانب القدرات الفنية التي تتمتع بها.

فيراري SF90 Stradale موديل 2022

محرك السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022

تستمد السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022 قوتها من محرك بقدرات هجينة ثماني الاسطوانات 8 سلندر سعة 4000 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 986 حصانا، وعزم دوران يبلغ 800 نيوتن/متر.

فيراري SF90 Stradale موديل 2022

تسارع السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022

من خلال الامكانيات الفنية التي دعمت بها السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022 فيمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر/الساعة، في مدة زمنية تستغرق 2.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كم/ساعة.

فيراري SF90 Stradale موديل 2022

تصميم السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022

تأتي السيارة مع نسبة طول كلي قدرت بـ 4.710 متر، وبعرض يبلغ 1.972 متر، و 1.186 متر للارتفاع، بينما ترتكز عل قاعدة عجلات طولها 2.650 متر، مع مرايات جانبية كهربائية باشارات التفاف، ومصابيح أمامية بتقنية LED ذات لمسات انسيابية تتسم بالشراسة، بالاضافة إلى منظومة عادم مزدوجة، ومقدمة مدببة، مع مفهوم ثنائي الابواب يضيف من الجانب الرياضي التي تتمتع به هذه النسخة، كما ترتكز على جنوط رياضية ايضا كبيرة الحجم، وعتبات بازة قليلًا مع فتحات تهوية جانبية.

فيراري SF90 Stradale موديل 2022

أسعار السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022

تقدم السيارة فيراري SF90 Stradale موديل 2022 داخل سوق الامارات عبر فئة واحدة من التجهيزات مع قيمة سعرية قدرها 1,766,100 درهم.