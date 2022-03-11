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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023 .. صور

اطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس
اطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023

استعرضت مجموعة ستيلانتس القدرات الخاصة بشاحنتها الجديدة المحسنة رام بروماستر موديل 2023، خلال معرض اسوبع شاحنات العمل الذي يقام في إنديانابوليس الامريكية، و التابع لاتحاد معدات الشاحنات الوطني (NTEA).

اطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023

شاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023

 

حيث ظهرت السيارة رام بروماستر موديل 2023 بتصميم عملاق مع سقف مرتفع، إلى جانب بعض الترقيات الجذابة مع حزمة من التقينات الداخلية والخارجية ايضا، لتعبر عن مفهوم شاحنة النقل بطريقة مميزة تتماشى مع مطلبات العصر.

اطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023

تضم الشاحنة رام بروماستر موديل 2023 شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، مع نظام Uconnect 5 و Alexa In-Vehicle الخاص بالمساعدة، تأتي بقياس 7 بوصة، أو 10 بوصة مع لوحة القيادة.

اطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023

وتحتوي الشاحنة رام بروماستر موديل 2023 على عجلة قيادة متعددة الوظائف، وكاميرا 360 درجة للرؤية المحيطة، وخاصية الحفاظ على المسارات، وتقنية المساعدة على الاصطفاف، ومكيف هواء، مع نظام صوتي وترفيهي.

اطلالة مميزة لشاحنة ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023

وتستمد رام بروماستر موديل 2023 قوتها من محرك سداسي الاسطوانات طراز V، سعة 3000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 276 حصانا، و 250 رطل لكل قدم اي مايعادل 339 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل حركة يعمل عبر منظومة الدفع الأمامي مكون من 9 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

 

وتتوافر السيارة رام بروماستر موديل 2023 بمصابيح LED اختيارية وقياسية هالوجين، مع واجهة أمامية معاد تصميمها تحمل شبكات متعددة المقاطه الهوائية بطريقة عرضية، مع اقواس نصف دائرية متنفخة اعلى منطقة العجلات، والتي تضم جنوط ذات تصميم هندسي مميز ومصد جديد.

ستيلانتس رام بروماستر موديل 2023 رام بروماستر موديل 2023

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