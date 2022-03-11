أعراض وأسباب سرطان الرئة.. أبرزها التدخين

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، وتقول الهيئة الصحية إن حوالي 47000 شخص يتم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة سنويًا .



فلا توجد أي علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة ، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة تظهر عليهم الأعراض في النهاية وفقا ل express.

من المعروف أن بعض هذه الحالات "مستمرة" مثل السعال أو ضيق التنفس.

تشمل العلامات الأخرى سعال الدم ، والتعب غير المبرر ، وفقدان الوزن أو الألم عند التنفس أو السعال.

من المهم الانتباه إلى هذه العلامات بشكل عام ، كلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا ، زادت خيارات العلاج التي يحتمل أن يحصل عليها المريض ، لذلك من الضروري أن تبدأ عملية التشخيص في أقرب وقت ممكن ".

وتقول المؤسسة الخيرية إن الأعراض الأولية لسرطان الرئة عادة ما تشمل الجهاز التنفسي ، والذي يشمل "الأنف والفم والحنجرة والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين".

بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

تدخين التبغ هو أكبر سبب لسرطان الرئة في العالم.

تقول أبحاث السرطان إن سبعة من كل 10 سرطانات الرئة ناجمة عن التدخين.

تنص NHS على أنه إذا كنت تدخن أكثر من 25 سيجارة في اليوم ، فمن المحتمل أن تصاب بسرطان الرئة بنسبة 25 مرة أكثر من غير المدخن.