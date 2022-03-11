عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض وأسباب سرطان الرئة.. أبرزها التدخين

صدى البلد

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا وخطورة ، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ، وتقول الهيئة الصحية إن حوالي 47000 شخص يتم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة سنويًا .

 


 فلا توجد  أي علامات أو أعراض في المراحل المبكرة من سرطان الرئة ، ولكن العديد من الأشخاص المصابين بهذه الحالة تظهر عليهم الأعراض في النهاية وفقا ل express.

سرطان الرئة وورم بالمخ.. كيف عاش زكي فطين عبدالوهاب 3 سنوات مع المرض الخبيث؟

الأعراض المبكرة والمتأخرة لـ سرطان المثانة

من المعروف أن بعض هذه الحالات "مستمرة" مثل السعال أو ضيق التنفس.

تشمل العلامات الأخرى سعال الدم ، والتعب غير المبرر ، وفقدان الوزن  أو الألم عند التنفس أو السعال.

 

من المهم الانتباه إلى هذه العلامات بشكل عام ، كلما تم اكتشاف سرطان الرئة مبكرًا ، زادت خيارات العلاج التي يحتمل أن يحصل عليها المريض ، لذلك من الضروري أن تبدأ عملية التشخيص في أقرب وقت ممكن ".

وتقول المؤسسة الخيرية إن الأعراض الأولية لسرطان الرئة عادة ما تشمل الجهاز التنفسي ، والذي يشمل "الأنف والفم والحنجرة والحنجرة والقصبة الهوائية والرئتين".

بعض العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة.

 تدخين التبغ هو أكبر سبب لسرطان الرئة في العالم.

 تقول أبحاث السرطان إن سبعة من كل 10 سرطانات الرئة ناجمة عن التدخين.

تنص NHS على أنه إذا كنت تدخن أكثر من 25 سيجارة في اليوم ، فمن المحتمل أن تصاب بسرطان الرئة بنسبة 25 مرة أكثر من غير المدخن.

سرطان خطر الإصابة بسرطان الرئة health Food أعراض سرطان الرئة الأعراض الأولية لسرطان الرئة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة صاحب أول قلب خنزير .. جمال شعبان: لم يتوافق مع روحه

حظر تصدير القمح والدقيق والفول والعدس والمكرونة 3 أشهر من 11 مارس

كشف أثري فريد.. العثور على قمح “فرعوني” في الأقصر مازال قابل للزراعة

استعدادا لشهر رمضان.. طرح لحوم "بلدي" ودواجن وبيض وسلع أساسية بأسعار مخفضة

وزيرة التضامن: معاش استثنائي لأسر ضحايا الحادث الإرهابي بليبيا بلغ 3555

لمدة 12 ساعة.. قطع المياه وضعفها عن 4 أحياء رئيسية في القاهرة

شاهد .. حريق يلتهم كابينة غاز طبيعي بجوار حي المرج

ميدو: تعيين عمرو زكي رسميا بـ نادي الزمالك

ترشيحاتنا

حكم تارك صلاة الجمعة .. الأزهر يوضح الحكم والأعذار التي تبيح إسقاطها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

مسيرة الدبلوماسية المصرية.. وزير الخارجية: مصر لها سياسةً خارجية مستقلة.. ونجحنا في حشد دعم دولي لاستضافة أكبر محفل معني بقضية المناخ

تاريخ مواجهات الزمالك والوداد المغربي قبل مواجهة دوري أبطال افريقيا الحاسمة

مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مساعدات لأوكرانيا بقيمة 13.6 مليار دولار

نبيل فهمي: جورج بوش الابن كان يمثل أسوأ مرحلة للعلاقات المصرية الأمريكية.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجمة زمانها .. لماذا تركت جيهان فاضل الفن وعملت بسوبر ماركت ؟

هشام عباس نجم الحفل.. تفاصيل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس الموسيقى

صبحي يفتتح جناح وزارة الشباب والرياضة بمعرض كافكس 2022

أداء مناسك العمرة.. إيمان الحصري رحلة من المرض إلى التألق والإبهار

فيديو

معاشي 700 جنيه.. الفنان حسين الشريف يكشف سر ابتعاده عن التمثيل "فيديو"

نصف مليار جنيه سنويا.. تفاصيل اتفاق ليفربول لتجديد عقد محمد صلاح “فيديو”

طقم تمريض يرافقه..تعرف علي تطورات الحالة الصحية للمخرج على عبد الخالق

بـ قلب الخنزير|وفاة الأمريكي ديفيد بينيت بعد شهرين من الجراحة |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ