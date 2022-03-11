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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روبي ترقص على أغنية قلبي الجامد في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

صدى البلد

شاركت الفنانة روبي فيديو جديد لها في أحدث ظهور لها وهي ترقص على اغنية قلبي الجامد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرصت روبي على الظهور بأطلالة كاجوال، وبخفة دمها لاق الفيديو اعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

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شاهد.. أحدث جلسة تصوير لـ روبي بإطلالات مختلفة

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أشيك اتنين في مصر.. روبي ومي عمر في كواليس رانيا وسكينة

قصة مسلسل رانيا وسكينة

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي "رانيا وسكينة" الأسبوع الماضي في منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة أيام.

وتجسد روبي دور "سكينة" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "رانيا" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمانعيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

ART art entertainment احدث جلسة تصوير رانيا وسكينة مسلسل رانيا وسكينة

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