روبي ترقص على أغنية قلبي الجامد في أحدث ظهور على انستجرام.. شاهد

شاركت الفنانة روبي فيديو جديد لها في أحدث ظهور لها وهي ترقص على اغنية قلبي الجامد، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وحرصت روبي على الظهور بأطلالة كاجوال، وبخفة دمها لاق الفيديو اعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا.

قصة مسلسل رانيا وسكينة

وانطلق تصوير مسلسل مي عمر و روبي "رانيا وسكينة" الأسبوع الماضي في منطقة إمبابة، حيث يواصل فريق العمل التصوير في نفس الديكور لمدة أيام.

وتجسد روبي دور "سكينة" وهي فتاة من منطقة شعبية لديها طموحات ضخمة تسعى لتحقيقها، وتتدرب روبي "رانيا" على قيادة سيارات التريللا التي تستخدمها ضمن أحداث المسلسل.

مسلسل رانيا وسكينة بطولة روبي ومي عمر وأحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ونبيل نور الدين، والفنان سليمانعيد، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.