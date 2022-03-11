طريقة عمل الكبدة الجملي.. أسرار وتكات

تعد الكبدة الجملي من الوصفات السهلة والبسيطة، والتي تحتوي على الكثير من الفوائد التي يحتاجها الجسم

مقادير طريقة عمل الكبدة الجملي

كبدة جملى

ثوم

ملح

فلفل

كمون

كسبرة ناشفه

فلفل حار

ليمون

شطه

خل

زيت

طريقه تحضير وصفه الكبدة الجملي

1- فى الكبه نضع الثوم والملح والفلفل والشطه والفلفل الحار والكسبرة والكمون وقومي بفرهمهم بشكل جيد

2- ثم قومي بأضافة الخل والليمون ونخلطهم معاً بشكل مستمر

3- وفى وعاء على النار نضع الزيت ونشوح فى الكبدة حتى يتغير لونها

4- ثم نضع الخليط السابق ونقلبهم مع بعض جيدا حتى تنضج

5-وتقدم بالف هنا مع المكرونة أو البطاطس المحمرة اللذيذة.