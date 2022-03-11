أوكرانيا .. صور أقمار صناعية تظهر تحركات عسكرية روسية قرب مطار شمال كييف

أظهرت صور لأقمار صناعية نشرتها شركة "ميكسار" الأمريكية، إعادة انتشار القافلة الروسية الكبيرة قرب مطار أنطونوف شمال غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وأعلن الجيش الروسي، الثلاثاء، وقف إطلاق نار لإجلاء المدنيين في أوكرانيا اعتبارا من السابعة بتوقيت جرينتش من صباح الأربعاء، بعد أيام من القصف والمواجهات مع القوات الأوكرانية.

وأوضحت الخلية المناطة بهذه المسائل في وزارة الدفاع الروسية، التي أوردت بيانها وكالة "تاس" الروسية للأنباء: "تعلن روسيا وقفا لإطلاق النار في التاسع من مارس اعتبارا من الساعة العاشرة بتوقيت موسكو وهي مستعدة لإقامة ممرات إنسانية".

وأكدت موسكو أن هذا الاقتراح رفع إلى السلطات الأوكرانية، التي كان عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت جرينتش موقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.