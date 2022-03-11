السعودية تعلن تعرض مصفاة الرياض لاعتداء بطائرة مسيرة وروسيا تعلن فتح ممرات لإجلاء المدنيين دون موافقة أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

مصر وطاجيكستان: تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري

الدفاع السعودية: تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز في صنعاء

الطاقة السعودية: استهداف مصفاة الرياض بطائرة مسيرة دون تأثير

روسيا تفرض حظرا على صادرات السيارات والطائرات حتى نهاية 2022

مجموعة السبع تدعو الدول المنتجة للغاز والنفط إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها‎‎

إدانة عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رفيق الحريري

هجوم روسي يستهدف معهدا نوويا في خاركيف شرق أوكرانيا

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمان، ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصة في مجالات التعدين والزراعة والموارد المائية والسياحة والصحة، كما توافق الرئيسان بشأن أهمية استثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر وطاجيكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بينهما.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة، والشباب والرياضة، والتعليم العالي، إلى جانب اتفاق صداقة وتعاون بين محافظة جنوب سيناء وإقليم «كاتلون» بطاجيكستان، وكذا مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومكتبة طاجيكستان القومية.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن وزارة الدفاع السعودية، أعلنت تحرير فتاتين أمريكيتين من الاحتجاز على أيدي مليشيات الحوثي في صنعاء ونقلهما للرياض وتقديم الرعاية الصحية لهما فور وصولهما، وذلك امتدادًا للشراكة المتينة بإطار التعاون العسكري والتنسيق الأمني المشترك بين حكومتي المملكة والولايات المتحدة الأمريكي.

وقالت "الجريدة" إن وزارة الطاقة السعودية أعلنت تعرض مصفاة تكرير البترول في الرياض لاعتداءٍ بطائرةٍ مُسيّرةٍ عن بعد، لم تتأثر أعمال المصفاة ولا إمدادات البترول ومشتقاته به، مشيرةً إلى أن هذه الاعتداءات تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد العالمي، مجددا الدعوة التي وجهتها المملكة إلى دول العالم ومنظماته للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.

وقالت "الأنباء" إن غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، أعلنت إلغاء الحكم القاضي بتبرئة عضوين من حزب الله في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وإصدار مذكرتي توقيف بحقهما.

دوليًا، أفادت "الوطن" بأن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن الوزارة ستفتح ممرات إنسانية لإجلاء الأوكرانيين إلى روسيا الساعة العاشرة صباحا بتوقيت موسكو كل يوم.

وأشارت "القبس" إلى أن الحكومة الروسية فرضت حظرا على صادرات السيارات والطائرات والطائرات المسيرة حتى نهاية العام الحالي، فيما قالت وزارة الاقتصاد الروسية إن روسيا ستعلق صادراتها من القمح والجاودار (الشيلم) والشعير والذرة إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى 31 أغسطس وذلك في خطوة لتأمين سوقها المحلية بما يكفي من الغذاء.

وقالت "الأنباء" إن مجموعة السبع دعت لدول المنتجة للغاز والنفط، إلى تسليم كميات أكبر من إنتاجها لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة ومخاطر الشح المتّصلة بالغزو الروسي لأوكرانيا.

وذكرت "الراي" أن البرلمان الأوكراني أعلن أن القوات الروسية هاجمت معهدا في مدينة خاركيف يحوي مفاعلا نوويا تجريبيا، مؤكدًا أن حريقا اندلاع في منزل مجاور للمفاعل النووي التجريبي، وأن القتال القريب من معهد الفيزياء والتكنولوجيا ما زال مستمرا.