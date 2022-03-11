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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك نادي القرن الحقيقي وفيريرا كان يقدس غرفة الملابس

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الكرة المصرية السابق أن البرتغالي جيسفالدو فيريرا مدرب يعشق الاحتفاظ بسرية التفاصيل داخل الفريق، ويريد حلقة وصل واحدة بينه وبين الإدارة، موضحا أن الولاية الأولى شهدت حالة تناغم كبيرة بين فيريرا وإسماعيل يوسف.


وتابع عيد عبد الملك في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي محمد شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC: "فيريرا رفض دخول عضو مجلس إدارة لتدريبات الفريق وغرفة ملابس اللاعبين لأنه كان يعتبر غرفة اللبس مكان مقدس للاعيبة فقط".


وأكمل محلل قناة ETC: "موضوع نادي القرن منتهي بالنسبة لي، الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بالنسب لي، هذا اللقب يمنح للأكثر تتويجا وليس للفريق الذي جمع نقاط أكثر، ومسئول أهلاوي هو الذي وضع اللائحة التي تم احتساب اللقب على أساسها".


وتابع عبد الملك: "لا اعترف باللائحة التي تم احتساب لقب القرن على أساسها، وأراها ظالمة لنادي الزمالك بعدما حصد العدد الأكبر من البطولات الأفريقية".


وأتم تصريحاته: "الزمالك مظلوم دائما تحكيميًا أمام الأهلي، ونهائي القرن كان أكبر دليل على ذلك، أن أشرف بن شرقي يستحق ضربة جزاء، ولا أعلم لماذا يسمونها القاضية ممكن، كانت هناك أخطاء تحكيمية كبيرة على الزمالك، والفريق الأبيض كان الأحق المباراة واللقب".

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