الصبارة الراقصة.. فانوس رمضان شكل ثاني بشارع مكة بالإسماعيلية| شاهد

اكتست المحال التجارية وشوارع محافظة الإسماعيلية بالعديد من أشكال فوانيس رمضان المصنوعة من المواد المختلفة إلا أن فوانيس الخيامية والصاج انتشرت بشكل أكبر عن السنوات الماضية.



وانضمت الصبارة الراقصة التي تغنت بأكثر من 120 أغنية للشهر الكريم، منها "أهلا رمضان، ورمضان جانا، وحلو يا حلو"، الي المنافسة الرمضانية، هذا العام، ينافسها الفوانيس الخيامية والمصنوعة من المعادن المختلفة من النحاس والزجاج والبلاستيك والفوم.

يقول محمد متولي، صاحب أحد المجال التجارية المتخصصة في بيع فوانيس رمضان والعاب الأطفال، إن جميع المعروضات من فوانيس رمضان هي صناعة محلية عدا بعض الألعاب حيث إنها ألعاب ذات صناعة صينية إلا أن المنتج المصري من فوانيس رمضان احتل جميع الأسواق والمجال التجارية بأسعار متفاوتة تناسب جميع الفئات.

أضاف متولي، أن الجديد هذا العام، هو انتشار فانوس الصبارة الراقصة، مشيرا إلي أن شارعي مكة والمدينة المنورة بمنطقة المحطة الجديدة، وهما اقدم الأسواق المتخصصة في بيع فوانيس رمضان، يشهدا إقبالا شديدا على شراء فانوس "الصبارة الراقصة"، مشيرا إلي أنها دمية مصنوعة من القماش والقطن على شكل نبات الصبار، تتغني بـ١٢٠ أغنية رمضانية، ويتراوح أسعارها من ١٠٠ إلى ١٥٠ جنيها، حسب الحجم والخامة.

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