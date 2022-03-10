عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

5 توجيهات لمحافظ الإسماعيلية خلال مناقشة استعدادات إقامة معرض "أهلا رمضان" في 15 مارس

محافظ الإسماعيلية
محافظ الإسماعيلية خلال الاجتماع

إجتمع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الاربعاء، بعدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الموضوعات العامة التي تهم المواطنين بمحافظة الإسماعيلية. 
 


وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والنائب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، واللواء مجدى عناني معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية. 
 


شهد الاجتماع، مناقشة قرار الدكتور  آلية تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإقامة معرض "اهلا رمضان " بداية من يوم ١٥ مارس بجميع المحافظات.

واستعرض المحافظ مع الحضور، الاستعدادات لإقامة المعرض السنوي، في مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية. 

وفى هذا السياق، وجه المحافظ، بمد فترة إقامة المعرض ليصبح ٤٥ يوم، حتي عيد الفطر المبارك، مع إضافة الملابس واحتياجات العيد للمعرض تخفيفا على المواطنين، وتوفير ملابس العيد بأسعار مخفضة.

كما شدد محافظ الإسماعيلية، علي أن تكون السلع المعروضة خلال مدة إقامة المعرض ، سلع جيدة بمواصفات ممتازة وبأسعار مخفضة بحد أدنى ٢٠%، وعدم الاكتفاء بإقامة معرض "اهلا رمضان " بمدينة الإسماعيلية فقط، علي أن يقام المعرض بمراكز ومدن المحافظة السبعة، موجها رؤساء المراكز والمدن بتحديد أماكن إقامة المعرض صباح غدا الخميس، للتخفيف عن المواطنين بجميع أنحاء الإسماعيلية. 

كذلك أصدر " بشاره " توجيهاته لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف الحملات والرقابة التموينية على الاسواق، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع ، والتأكد من توافر السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين. 

كما شهد الاجتماع، عرض ومناقشة بعض المشكلات العامة التي تخص المواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، حيث تم عرض ومناقشة تغطية مصرف بالتل الكبير، ووجه المحافظ المهندس أحمد عصام نائب المحافظ  بتشكيل لجنه برئاسته ومعاينة المصرف لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية. 

كما تم عرض ومناقشة إقامة سلم مشاه علي مزلقان السكة الحديد بمدينة القنطرة غرب ، ووجه المحافظ بتشكيل لجنه برئاسة المهندس أحمد عصام وعضوية ممثلي السكة الحديد ومركز ومدينة القنطرة غرب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المقترح، لخدمة مواطني مركز ومدينة القنطرة غرب. 

كذلك تم عرض ومناقشة بعض مشروعات الرصف، وتجميل الحدائق العامة ، والميادين الرئيسية بمركز ومدينة فايد، والقري التابعة له.

وأكد المحافظ في نهاية الاجتماع علي أهمية دور الغرفة التجارية بالإسماعيلية، خلال تلك الفترة سواء في إقامة معرض " اهلا رمضان " ،  وكذلك حث وتشجيع التجار للمشاركة في كافة المبادرات الحكومية لمحاربة الغلاء ، واحتكار السلع الأساسية. 

واضاف المحافظ، أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع مستمرة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بالالتزام بالقانون ، واتخاذ الباعة لأماكنهم خاصة في ظل المبادرة التي اطلقتها المحافظة بتسكينهم في الأماكن البديلة.

واثني المحافظ على نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، بوصفهم صوت المواطنين ، وتعاونهم في كثير من القضايا العامة. ومن جانبهم وجه النواب الشكر للمحافظ على المجهودات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي للمحافظة وسرعة الاستجابة لكافة طلبات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة أحمد فتحي لاعب بايونيرز أثناء الوضوء لأداء الصلاة

التموين: السكر بـ 10.5 جنيه والأرز بـ 8 في المجمعات الاستهلاكية.. فيديو

بعد أسبوعين على زواجها.. حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز

رئيس الزمالك يعلن تعيين عمرو زكي رسميا بالقلعة البيضاء

آخر يوم في أمشير.. الأرصاد: موجة أتربة وانخفاض درجات الحرارة غدا الخميس|فيديو

هبوط ثانٍ.. سعر الذهب يفاجئ الجميع ويتراجع 18 جنيها للجرام

أوكرانيا تمنع تصدير القمح والشوفان والذرة والسكر والماشية الحية واللحوم

هبوط مفاجئ.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب في مصر اليوم

ترشيحاتنا

تقارير إنجليزية تعلن اقتراب تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول ..تفاصيل

الرئيس السيسي يهاتف بوتين.. هل سيكون لمصر دور في الأزمة الروسية الأوكرانية؟

الصحة: تسجيل 884 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و13 حالة وفاة

بعد ظهورها ببدلة رقص في البحث عن علا.. هند صبري: أحترم مهنتي|صور

فضل العبادة في وقت الغفلة.. ذكر يعدل هجرتك إلى المدينة المنورة

طبيبة بيطرية: البيض الاورجانيك ليس صحي وملئ بالجراثيم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موتهم محتوم للأسف.. تحذير شديد من فيروس التهاب الدماغ “الياباني”

غارقة من 107 أعوام.. العثور على سفينة مذهلة في القطب الجنوبي| شاهد

القوات المسلحة تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الكاتدرائية المرقسية ومشيخة الأزهر الشريف

تحذيرات شديدة من تقلبات الطقس.. الأرصاد تكشف عن تعرض البلاد لمنخفض جوي جديد

فيديو

تستعد لحفل زفافها بعد العيد..حقيقة طلاق الفنانة دنيا عبد العزيز يثير ضجة

غباء وجهل.. ماذا قال السيسي عن “أهل الشر” في الندوة التثقيفية 35

البحوث الفلكية: أعمال إنشاء القطار الكهربائي وراء أصوات الانفجار بمنطقتي سقارة والمعادي

شهداء بلدنا.. القوات المسلحة تستعرض تضحيات وبطولات خير أجناد الأرض

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

نهال علام

نون النسوة

د/علاء الشال

سيدات قائدات فاضلات في تاريخ الإسلام

احمد النومى

والشماعة... أوكرانيا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الإطلاع.. الشرف والاعتبار في وسائل الاتصال

مني أحمد

صناعة الأمل

كريمة أبو العينين

تراها تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ