5 توجيهات لمحافظ الإسماعيلية خلال مناقشة استعدادات إقامة معرض "أهلا رمضان" في 15 مارس

إجتمع اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الاربعاء، بعدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة عدد من الموضوعات العامة التي تهم المواطنين بمحافظة الإسماعيلية.





وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، والنائب المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، واللواء مجدى عناني معاون محافظ الإسماعيلية، ورئيس حي ثالث الإسماعيلية، ووكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.





شهد الاجتماع، مناقشة قرار الدكتور آلية تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاص بإقامة معرض "اهلا رمضان " بداية من يوم ١٥ مارس بجميع المحافظات.

واستعرض المحافظ مع الحضور، الاستعدادات لإقامة المعرض السنوي، في مركز شباب الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.



وفى هذا السياق، وجه المحافظ، بمد فترة إقامة المعرض ليصبح ٤٥ يوم، حتي عيد الفطر المبارك، مع إضافة الملابس واحتياجات العيد للمعرض تخفيفا على المواطنين، وتوفير ملابس العيد بأسعار مخفضة.



كما شدد محافظ الإسماعيلية، علي أن تكون السلع المعروضة خلال مدة إقامة المعرض ، سلع جيدة بمواصفات ممتازة وبأسعار مخفضة بحد أدنى ٢٠%، وعدم الاكتفاء بإقامة معرض "اهلا رمضان " بمدينة الإسماعيلية فقط، علي أن يقام المعرض بمراكز ومدن المحافظة السبعة، موجها رؤساء المراكز والمدن بتحديد أماكن إقامة المعرض صباح غدا الخميس، للتخفيف عن المواطنين بجميع أنحاء الإسماعيلية.



كذلك أصدر " بشاره " توجيهاته لوكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بتكثيف الحملات والرقابة التموينية على الاسواق، لضبط الأسعار ومنع احتكار السلع ، والتأكد من توافر السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين.



كما شهد الاجتماع، عرض ومناقشة بعض المشكلات العامة التي تخص المواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، حيث تم عرض ومناقشة تغطية مصرف بالتل الكبير، ووجه المحافظ المهندس أحمد عصام نائب المحافظ بتشكيل لجنه برئاسته ومعاينة المصرف لاتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية.



كما تم عرض ومناقشة إقامة سلم مشاه علي مزلقان السكة الحديد بمدينة القنطرة غرب ، ووجه المحافظ بتشكيل لجنه برئاسة المهندس أحمد عصام وعضوية ممثلي السكة الحديد ومركز ومدينة القنطرة غرب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المقترح، لخدمة مواطني مركز ومدينة القنطرة غرب.



كذلك تم عرض ومناقشة بعض مشروعات الرصف، وتجميل الحدائق العامة ، والميادين الرئيسية بمركز ومدينة فايد، والقري التابعة له.



وأكد المحافظ في نهاية الاجتماع علي أهمية دور الغرفة التجارية بالإسماعيلية، خلال تلك الفترة سواء في إقامة معرض " اهلا رمضان " ، وكذلك حث وتشجيع التجار للمشاركة في كافة المبادرات الحكومية لمحاربة الغلاء ، واحتكار السلع الأساسية.



واضاف المحافظ، أن حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الشوارع مستمرة خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجميع بالالتزام بالقانون ، واتخاذ الباعة لأماكنهم خاصة في ظل المبادرة التي اطلقتها المحافظة بتسكينهم في الأماكن البديلة.



واثني المحافظ على نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، بوصفهم صوت المواطنين ، وتعاونهم في كثير من القضايا العامة. ومن جانبهم وجه النواب الشكر للمحافظ على المجهودات التي يقوم بها الجهاز التنفيذي للمحافظة وسرعة الاستجابة لكافة طلبات المواطنين بمراكز ومدن المحافظة المختلفة.