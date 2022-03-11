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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة كينوا بالبروكلي

طريقة عمل سلطة كينوا
طريقة عمل سلطة كينوا بالبروكلي

سلطة كينوا بالبروكلي من الأطباق الجانبية التي تحتوي على مجموعة متنوعة من الخضروات الغنية بالفيتامينات و العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأنسان.
قدمت الشيف مروة مهنى مقدمة برنامج طعم ولون المذاع على قناة سي بي سي سفرة طريقة عمل سلطة كينوا بالبروكلي بأسهل الخطوات.

مقادير سلطة كينوا بالبروكلي


افوكادو

 بروكلي 

خيار 

1 فص ثوم مشوي  او عادي

ريحان 

أوراق نعناع 

أوراق كرنب أحمر

 بسلة خضراء  مجمدة

بصل أخضر 

كوسة

 هريسة شطة 

زيتون كالاماتا  مخلي

زيتون أخضر  مخلي

عصير ليمون 

1 كوب كينوا  أو برغل أو فريك

ملح 

فلفل اسود 

زيت زيتون 


طريقة تحضير سلطة كينوا بالبروكلي


- يطهى الكينوا في ماء مغلي مع الهريسة

- يخلط الثوم المشوي مع عصير الليمون والملح والفلفل وزيت الزيتون للحصول على الدريسينج

- في طبق التقديم ترص مقادير السلطة

- ثم يضاف الدريسينج وتقدم

 

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