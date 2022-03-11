"التخطيط" تستقبل وفدا من الكويت للاطلاع على التجربة المصرية في الإدارة الاستراتيجية

استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلًا عنها المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، وفدًا من ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت بهدف الاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإدارة الاستراتيجية، وذلك على هامش فعاليات البرنامج التدريبي " قيادة التخطيط الاستراتيجي في القطاع العام" لـ11 متدرب من ديوان الخدمة المدنية بدولة الكويت.

وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن اللقاء جاء في إطار الدور الذي تضطلع به الوزارة التخطيط في قيادة جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال الإشراف على وضع خطط للدولة تتسق ورؤية مصر 2030 على المستويين الاستراتيجي والتنفيذي، وفي ظل تضافر الجهود الإقليمية والمؤسسية لتبادل الخبرات في مجال الإدارة الاستراتيجية، مؤكده ارتباط الوزارة بروابط تعاون وثيقة وأهمها مجال التميز الحكومي على المستوى العربي.

واستعرض مصطفى تجربة الوزارة في مجال التخطيط الاستراتيجي ونشأة الإدارة الاستراتيجية وما تضطلع به من مهام، مشيرًا إلى الدور الذي تقوم به الإدارة في تحقيق رؤية الوزارة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.



وأوضح مصطفى أن الحاجة إلى إصدار أدلة تتمثل في إمكانية الرجوع لها عند الحاجة، بالإضافة إلى تعزيز الذاكرة المؤسسية للوزارة، مع توحيد المفاهيم والمصطلحات وضمان وجود لغة واحدة، فضلًا عن ضمان التزام العاملين بدورة العمل والخطوات والاطار الزمني المحدد بالأدلة، إلى جانب كونها وثيقة حية يتم تحديثها باستمرار لضمان اتساقها مع المتغيرات وأفضل الممارسات العالمية.

وحول إصدارات الإدارة الاستراتيجية أشار مصطفى إلى دليل الإدارة الاستراتيجية، الدليل الاجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجية، دليل اختيار مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي، دليل إدارة المشروعات والبرامج والأداء.

وخلال اللقاء استعرض فريق عمل الإدارة الاستراتيجية بالوزارة ماهية الإدارة الاستراتيجية والتخطيط والسياسات، إدارة المشروعات والبرامج والأداء، المتابعـة والتقييـم، وأوضح فريق العمل أن إدارة المشروعات والبرامج والأداء تساعد، من خلال عملياتها وإجراءاتها، قادة الوحدات المختلفة بالجهاز الإداري للدولة على تنفيذ ما تم وضعه ضمن الخطة الاستراتيجية من رؤية مستقبلية وغايات وأهداف استراتيجية وتحقيق تلك الرؤية بما يحقق مهام الوحدة في إطار الروية العامة للدولة رؤية مصر ٢٠٣٠ وبرنامج عمل الحكومة، من خلال تطبيق أفضل المنهجيات والممارسات لإدارة ومتابعة المبادرات والمشروعات والبرامج، والتي تضع أساسًا سليمًا لوحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق الغايات والأهداف الاستراتيجية وقيادة التغيير والتحول.



كما شهد اللقاء التعريف بإصدارات الإدارة الإستراتيجيـة والأدلة الاسترشادية لعملية الإدارة الاستراتيجية والمتاحة على الموقع الالكتروني للوزارة من خلال الرابط الإلكتروني https://bit.ly/3huvOLN

