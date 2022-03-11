أخبار الفن.. وفاة شقيقة بثينة رشوان.. وبشرى: السينما تمر بأزمة كبيرة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية، ومن أبرزها:



وفاة شقيقة بثينة رشوان وإلغاء عرض مسرحيتها اليوم

أعلن الفنان خالد عبد الحميد؛ عن وفاة شقيقة الفنانة بثينة رشوان منذ قليل، وإلغاء عرض مسرحيتها "في انتظار بابا" اليوم الجمعة .

عبير صبري مهنئة يسرا بعيد ميلادها: "هتفضلي أجمل ملهمة لينا يا سيفا"

هنأت الفنانة عبير صبري، الفنانة يسرا بمناسبة عيد ميلادها، ونشرت صورة جمعتهما من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

بشرى: السينما تمر بمأزق كبير بسبب كورونا

قالت الفنانة بشرى، إن السينما تمر بمأزق بسبب جائحة كورونا، ولكن ما تحقق بعرض بعض الأفلام بالرغم من الأزمة فهذا إنجاز بل المقاييس.



هيثم سعيد لـ "صدى البلد": سعيد بتجربة مسلسل "شغل عالي"

عبّر الفنان هيثم سعيد، عن سعادته بتجربة مسلسل “شغل عالي” الذي يُعرض في رمضان المقبل ٢٠٢٢.

بثينة رشوان ترفض توقف عرض مسرحيتها "في انتظار بابا" بعد عزاء شقيقتها

شيعت جنازة شقيقة الفنانة بثينة رشوان من مسجد الرحمن الرحيم، وتم دفنها في مقابر الأسرة بمنطقة أكتوبر.