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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوكاشينكو : أوكرانيا تخطط لمهاجمة بيلاروس

لوكاشينكو
لوكاشينكو

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إن أوكرانيا تعتزم مهاجمة ليس فقط دونباس ولكن أيضا بيلاروس.

واضاف الرئيس البيلاروسي “وإذا لم تكن هناك ضربة وقائية قبل العملية بست ساعات - أربعة مواقع ، سأعرض الخريطة الآن ، أحضرتها - لكانوا سيهاجمون قواتنا في بيلاروس وروسيا ... لم نطلق العنان”

 وتابع لوكاشينكو “هذه الحرب ضميرنا مرتاح، من الجيد أننا بدأنا”.

وأضاف لوكاشينكو: 'لم يكونوا يستعدون فقط لمهاجمة دونباس، بل اصطفوا في مواقع لضرب بيلاروس'.

وتعليقًا على العقوبات المفروضة على كل من موسكو ومينسك ، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن الاتحاد السوفيتي عاش تحت العقوبات لكنه نجح في ذلك.

 وقال بوتين خلال فترة حكمه: 'لقد عاش الاتحاد السوفياتي حقًا في ظل ظروف العقوبات ، وتطور وحقق نجاحًا هائلاً ... حتى بعد التسعينيات ، استمرت العقوبات ضد روسيا ثم انتقلت إلى عصور جديدة وحديثة من عهد الاتحاد السوفيتي'. لقاء الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو.

واجهت روسيا وبيلاروس عقوبات بعد أن شنت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. 

وتم اتخاذ هذه الخطوة وسط تصاعد الهجمات من قبل قوات كييف في دونباس ، مما أدى إلى إجلاء جماعي للمدنيين ودفع جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين إلى طلب المساعدة من روسيا. 

وشدد الرئيس بوتين على أن العملية بدأت لوقف إراقة الدماء في دونباس وتهدف إلى نزع السلاح ونزع سلاح أوكرانيا.

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