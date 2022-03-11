مفوضية الاتحاد الأوروبي : نستمع لرغبة الأوكران في الانضمام لأسرتنا داعمين خيارهم|فيديو

قالت أورسولا فون دير لاين، رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد الأوروبي أظهر قوته ووحدته لتقرير عقوبات غير مسبوقة ضد روسيا بسبب الحرب.

وأضافت أورسولا فون دير لاين، خلال كلمتاه التي القتخا بمؤتمر صحفي، أنه نريد تحقيق تقدم في تحقيق الاستقلال لأوكرانيا، مشيرة إلى انه نستمع للأوكرانيين بشأن رغبتهم في الانضمام للأسرة الأوروبية وندعم خيارهم.

وتابعت رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي، أن استقلال الطاقة وأسعارها مسألة جوهرية بالنسبة لنا في اوروبا.

وأشارت أورسولا فون دير لاين إلى أنه نسعى للتخلص من الغاز الروسي على مدار شرق المتوسط، مؤكدة أنه سنعمل على توفر الطاقة للمواطن الاوربي.