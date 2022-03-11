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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

BMW تحقق أكبر أرباح في تاريخها الممتد لـ 106 سنوات.. تفاصيل

مجموعة BMW تحقق أقوى
مجموعة BMW تحقق أقوى أرباح في تاريخها الممتد 106 سنوات

سجلت مجموعة BMW أقوى صافي أرباح في تاريخها البالغ 106 أعوام، خلال عام 2021، وذلك على الرغم من التباطؤ الكبير في الإنتاج خلال الربع الرابع؛ نتيجة لنقص الإمدادات وارتفاع تكاليف المواد الخام.

سجلت الشركة الألمانية أرباحاً صافية بلغت 12.46 مليار يورو (10.46 مليار جنيه إسترليني) ، مما أدى إلى زيادة بنسبة 223٪ عن عام 2020 الذي شهد اجتياح فيروس كورونا، وبنسبة وصلت الى 150٪ في فترة ما قبل الوباء عام 2019.

مجموعة BMW تحقق أقوى أرباح في تاريخها الممتد 106 سنوات

وسجلت الشركة أيضًا إيرادات قياسية بلغت 111.2 مليار يورو (93.4 مليار جنيه إسترليني)، ولاحظت زيادة بنسبة 8.4% على أساس سنوي في تسليم المركبات إلى 2.521.514، وهذا على الرغم من التراجع بنسبة 14.2٪ على أساس سنوي في عمليات التسليم من ثلاث علامات تجارية للسيارات تمثل المجموعة وهي BMW و Mini و Rolls-Royce في الربع الرابع، والتي عزت ذلك إلى نقص رقائق أشباه الموصلات.

وتستشهد مجموعة BMW بنسبة أعلى من السيارات ذات الإيرادات المرتفعة كعامل دافع في النمو مثل العديد من الشركات المصنعة، وأعطت الأولوية لإنتاج هذه النماذج الأكثر ربحًا في ضوء نقص الرقائق الذي يقيد إنتاجها.

وتشمل العوامل الأخرى في زيادة الأرباح مزيجًا محسنًا من المنتجات وهياكل تسعيرًا معدلة، كما أدى انخفاض عدد الموظفين (بنسبة 1.5٪) والتغييرات في نظام المعاشات التقاعدية في ألمانيا إلى انخفاض تكلفة المبيعات "في النطاق المرتفع المكون من ثلاثة أرقام مليون يورو".

وتقول شركة BMW إنها وفرت حوالي مليار يورو كانت قد خصصتها لإجراءات مكافحة الاحتكار التي رفعتها المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بمزاعم أنها كانت تستخدم أجهزة للتخلص من الانبعاثات، والتي تم إسقاطها في الربع الثاني من العام.

وساهم قسم الخدمات المالية في الشركة بنسبة جيدة من الأرباح ، مما أدى إلى زيادة إيراداته بنسبة 9.4٪ إلى 3.2 مليار يورو وذلك في ضوء ارتفاع متوسط ​​أسعار السيارات المستعملة في نهاية الإيجار والتي تعود إلى تجار BMW.

كما أشاد رئيس مجلس إدارة مجموعة BMW ، أوليفر زيبس بنتائج 2021 باعتبارها "دليلًا واضحًا على أن التحول الناجح يؤتي ثماره"، مضيفًا أن الشركة لديها "المنتجات المناسبة في الوقت المناسب"، بالإضافة إلى زيادة مبيعات السيارات الإجمالية ، أبلغت BMW عن زيادة بنسبة 13٪ في مبيعات السيارات المكهربة، والتي باعت منها 328.314 العام الماضي بزيادة قدرها 70.4٪ على أساس سنوي.

وتبيع مجموعة BMW حاليًا خمس سيارات كهربائية نقية عبر علامات BMW و Mini وسيتم طرح سيارة BMW i3 التي يبلغ عمرها عقدًا من الزمن في وقت لاحق من هذا العام، لكن الشركة ستطرح سيارة صالون كهربائية جديدة i7 و iX1 كروس أوفر في الأشهر المقبلة.

ويمثل الاستثمار في تطوير السيارات الكهربائية الجديدة الجزء الأكبر من تكاليف أبحاث BMW، وقالت الشركة إن 6.3 مليار يورو (5.3 مليار جنيه إسترليني) من إنفاقها على البحث والتطوير العام الماضي ذهبت نحو "هياكل وأدوات جديدة للمركبات فيما يتعلق بالهجوم الكهربائي" وذهب جزء أيضًا إلى تطوير المنتجات الرقمية وبرامج القيادة الآلية.

BMW تكاليف المواد الخام كورونا MINI Rolls-Royce

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