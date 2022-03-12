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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

يوليو المقبل.. علاج طبيعى القاهرة تعلن عن المؤتمر الدول الحادى والعشرون

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية العلاج الطبيعى تحت شعار "العلاج الطبيعي وجودة الحياة"، وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٨ و٢٩ يوليو القادم .

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جامعة القاهرة فى أسبوع … منح الدكتوراه الفخرية في الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان … توحيد برنامج العملي وتطويره بكليات القطاع التربوي لأول مرة

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مراسم جامعة القاهرة لمنح الدكتوراه الفخرية في الآداب لرئيس جمهورية طاجيكستان

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لطلاب جامعة القاهرة … اعرف شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج

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منح الدكتوراه الفخرية لرئيس طاجيكستان لدوره في نشر السلام والتسامح من جامعة القاهرة

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لأول مرة .. توحيد برنامج العملي وتطويره بكليات القطاع التربوي بجامعة القاهرة

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زراعة القاهرة تسلم التابلت لطلاب المستوى الثالث.. اليوم

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على الجانب الآخر، كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد، الذي يمثل مناسبة قومية ويُعد رمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعًا عن الوطن، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شاركت في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، حيث شارك أبناء الجامعة ومنتسبوها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسين والفنيين، والعمال، من خلال وقفة إجلال وعرفان لشهداء الوطن وتضحيتهم من داخل الحرم الجامعي.

جامعة القاهرة كلية العلاج الطبيعي علاج طبيعى القاهرة رئيس جامعة القاهرة محمد عثمان الخشت

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