يوليو المقبل.. علاج طبيعى القاهرة تعلن عن المؤتمر الدول الحادى والعشرون

أعلنت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة، عن المؤتمر الدولى الحادى عشر لكلية العلاج الطبيعى تحت شعار "العلاج الطبيعي وجودة الحياة"، وذلك يومى الخميس والجمعة ٢٨ و٢٩ يوليو القادم .



على الجانب الآخر، كرم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة المشاركين من الجامعة في احتفال مصر بيوم الشهيد، الذي يمثل مناسبة قومية ويُعد رمزًا للاعتزاز والفخر بشهداء مصر الذين ضحوا بأنفسهم في سبيل الله ودفاعًا عن الوطن، وذلك في إطار حرص الجامعة على ترسيخ فكرة العطاء والتضحية من أجل كرامة الوطن ورفعته والنهوض به.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة شاركت في فعاليات وقفة يوم الشهيد المصري، حيث شارك أبناء الجامعة ومنتسبوها من اتحاد طلاب الجامعة، والهيئة المعاونة، والمهندسين والفنيين، والعمال، من خلال وقفة إجلال وعرفان لشهداء الوطن وتضحيتهم من داخل الحرم الجامعي.