الأحد .. حفل غنائي كبير بجامعة حلوان

أعلنت أسرة ترحال بجامعة حلوان عن تنظيم حفل غنائي بحضور فرقة سبايسي ميكس، والفنان محمد رأفت، والفنان يحيى علاء، والشاعر فارس قطارية، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية.



واوضحت أسرة ترحال أن إقامة الحفل سوف يكون فى ساحة جامعة حلوان يوم الأحد الموافق 13 مارس، وسوف تكون مجانية بالكامل لجميع طلاب الجامعة الراغبين في الحضور.



جدير بالذكر أنه كان قد نظمت أسرة ترحال المركزية بالتعاون مع أسرة وان تيم المركزية حفل غنائي شعري للشاعرة أميرة البيلي وفرقتها، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أسامة النمر منسق عام الأنشطة الطلابية ورائد أسرة ترحال المركزية ، والدكتور حسن عبد الرحمن رائد أسرة وان تيم المركزية، كما حضر الحفل لفيف من السادة عمداء الكليات وأمناء الجامعة، وذلك بمجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع، كما قام بتنظيم الحفل الاستاذ عمرو غباشي مدير مكتب وكيل الدراسات العليا بكلية التجارة ومشرف أسرة ترحال، و الأستاذ اسلام حسام مشرف أسرة وان تيم.

وأبدت الشاعرة أميرة البيلي ساعادتها بتواجدها في رحاب جامعة حلوان، مشيدة باحتواء جامعة حلوان على مثل هذا المسرح الذي يسع حوالي ١٥٠٠ طالب وطالبة ، وتشجيع الجامعة للفن والابداع والثقافة.

وتضمن الحفل فقرة غنائية مبدعة للفنان بدر مصطفى عضو فرقة الشاعرة أميرة البيلي والعضو السابق في فرقة منيب الذي سبق وقام بالغناء في مؤتمر أسوان أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد لاقى الحفل إقبالا طلابيا واسعا وتفاعلا كبيرا من الطلاب، على مجموعة الأشعار التي قدمتها الشاعرة أميرة البيلي ، وقد أشاد الطلاب باهتمام جامعتهم البالغ بالأنشطة التي تزيد ولائهم لجامعتهم، كما تضمن الحفل فقرات غنائية طلابية.