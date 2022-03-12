لمحادثات أكثر أمانا .. ميتا تطرح ميزة "مهمة" لـ واتساب ويب

حصل تطبيق واتساب WhatsApp، على تحديثا جديدا يهدف إلى تحسين أمان إصدار الويب الخاص به.

وبحسب ما ذكره موقع "the verge" التقني، أعلنت شركة ميتا (فيسبوك سابقا)، عن طرح تحديث جديد لنسخة الويب من تطبيق المراسلة الشهير واتساب، يهدف هذا التحديث لمنع العبث بأكواد التطبيق على المتصفح مما سيجعل المحادثات أكثر أمانا.

و بدءا من اليوم، سيتمكن مستخدمو إصدار الويب من واتساب من استخدام ما يسمي بـ Code Verify، وهو ملحق متصفح ويب مفتوح المصدر يتحقق تلقائيا من صحة كود WhatsApp Web الذي يتم تقديمه إلى متصفحك.

ووفقا لتقرير "فيسبوك"، فإن إمتداد Code Verify يعمل على التأكد رمز واتساب ويب WhatsApp Web الخاص بالمستخدم لم يتم العبث به أو تغييره، وأن تجربة الدردشة عبر إصدار الويب "آمنة"، وهي نفسها التي يحصل عليها أي شخص آخر.

ولسنوات، تعمل عملاقة التواصل الاجتماعي على حماية الرسائل الشخصية التي يتم تبادلها على واتساب ويب باستخدام تقنية التشفير من طرف إلى طرف أثناء انتقالها من المرسل إلى المستلم.

وسيضيف إمتداد Code Verify طبقة حماية جديدة من أجل التحقق من عدم العبث بمحتويات نسخة الويب، مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة على أي مهاجم يحاول اختراق البيانات أو خصوصية رسائل WhatsApp Web المشفرة من طرف إلى طرف عند استخدام إصدار الخدمة المستند إلى المتصفح.

امتداد Code Verify

كيف يعمل إمتداد Code Verify؟

يأتي امتداد Code Verify، بعد إطلاق شركة واتساب خلال العام الماضي، ميزة مفيدة تمكن المستخمين من استخدام التطبيق على أجهزة مختلفة في الوقت نفسه، من بينها متصفح الويب مما يجعل استخدام خدمة المراسلة من أجهزة أخرى أسهل وأكثر سلاسة بدلا من الاعتماد على الهاتف الذكي فقط.

وأوضحت مالكة واتساب، أنها منذ أن قدمت إمكانية تعدد الأجهزة العام الماضي، ساهمت الميزة الجديدة في زيادة عدد الأشخاص الذين يصلون إلى خدمة التطبيق من خلال متصفح الإنترنت عبر WhatsApp Web، مما يمثل تحديات أمنية جديدة مقارنة بالإصدار الخاص بالهواتف الذكية.

وبالشراكة مع خدمة Cloudflare، وهي شركة أمان وبنية أساسية للويب والتي تعمل على حماية وتحسين مواقع، يعمل ملحق Code Verify لتوفير تحقق مستقل وشفاف من جهة خارجية من الرمز الذي يتم تقديمه لك على واتساب ويب.

بمجرد الانتهاء من الفحص، يستخدم امتداد المتصفح نظام إشارات المرور ليوضح لك ما إذا كانت هناك أية مشكلات:

- يظهر امتداد الويب باللون الأخضر إذا تم التحقق من رمز واتساب ويب،

- وباللون البرتقالي يشير إلى أنك قد تحتاج إلى تحديث صفحتك أو أن لديك امتداد متصفح منفصل يتداخل مع Code Verify، في هذه الحالة، ستوصي Code Verify بإيقاف ملحقات المستعرض الأخرى مؤقتًا.

- بينما يشير اللون الأحمر إلى وجود مشكلة أمنية محتملة في رمز WhatsApp Web الذي يتم تقديمه لك.

Code Verify

كيفية استخدام امتداد Code Verify؟

سيكون امتداد Code Verify متاحا بواسطة شركة “ميتا” في متاجر ملحقات المتصفح الرسمية متجر جوجل كروم Google Chrome (إليك الرابط)، ومتجر مايكروسوفت Edge (إليك الرابط)، ومتجر فايرفوكس Mozilla Firefox (إليك الرابط).

وقالت شركة فيسبوك إن واتساب لن تتمكن من معرفة ما إذا قام المستخدم قد قام بتنزيل امتداد Code Verify إلى متصفحه، بالإضافة إلى ذلك:

- لا يسجل أي بيانات أو بيانات وصفية أو بيانات مستخدم.

- لا يشارك أي معلومات مع واتساب.

- لا يمكنه قراءة أو الوصول إلى الرسائل التي يتم تبادلها على الخدمة.

- لا يرسل ملحق Code Verify رسائل أو محادثات من واتساب إلى Cloudflare.