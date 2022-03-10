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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

واتساب يحصل على ميزات جديدة في 2022.. تعرف عليها

واتساب
واتساب

أطلق واتساب WhatsApp، مجموعة من الميزات المفيدة لمستخدميه خلال العام الماضي، والآن تشير بعض المواقع المتخصصة بالتقنية إلى أن تطبيق التراسل المملوك لشركة "ميتا" سيحصل على ميزات إضافية خلال عام 2022.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن القائمين على تطبيق واتساب عدد قليل من الميزات الجديدة في الأسابيع الأخيرة، بعضها قيد التطوير حاليا، بينما تم طرح البعض الآخر للنسخة التجريبية من التطبيق، إليك قائمة بميزات WhatsApp من المرجح أن يتم طرحها في عام 2022، وفقا لما ذكره موقع "91mobiles".

 

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ميزات واتساب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022


1. إخفاء “آخر ظهور” من جهات اتصال محددة:

يحتوي تطبيق واتساب على إعداد يتيح لك إخفاء آخر ظهور لك من جهات الاتصال الخاصة بك، فهي ميزة مفيدة للأشخاص الذين يرغبون في إخفاء حالة اتصالهم من الآخرين، وعلى غرار ميزات واتسآب تحوى هذه الميزة بعض الجوانب السلبية فهي تجعل المستخدم غير قادر على رؤية حالة “آخر ظهور” لجهات الاتصال على حسابه، وبمجرد طرح ميزة الخصوصية الجديدة، ستتمكن من إخفاء حالة “آخر ظهور” من جهات اتصال محددة فقط  وفي الوقت نفسه ستمنحك القدرة على رؤية حالة “آخر ظهور” الخاصة بهم.

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ميزات واتساب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022

2. إلغاء الحد الزمني لحذف الرسائل المرسلة:

يسمح واتساب للمستخدمين حاليا بحذف الرسائل المرسلة، ولكن مع حد زمني يصل إلى (68 دقيقة و 16 ثانية) بعد إرسالها، ولكن وفقا للاختبار على الإصدار التجريبي من تطبيق الدردشة، يخطط واتسآب لإزالة هذا الحد نهائيا، مما يعني أن المستخدمين سيكونون قادرين على حذف رسائلهم المرسلة في أي وقت دون حد زمني لذلك.

delete messages on whatsapp
ميزات واتسآب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022

3. رد فعل الرسالة:

سيتمكن مستخدمو واتسآب قريبا من التفاعل مع الصور والرسائل على التطبيق بنفس الطريقة على التي يعتمد عليها تطبيقي إنستجرام وفيسبوك، وبحسب ما ورد ستطلق على الميزة اسم رد فعل الرسالة، مما سيسمح للمستخدمين بالرد على رسالة باستخدام ما مجموعه 6 رموز تعبيرية، وستكون ردود أفعال الرسائل متاحة في سلاسل الدردشة الفردية بالإضافة إلى الدردشات الجماعية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين تمكين أو إلغاء تعطيل الإشعارات الخاصة بردود الفعل على الرسالة من خيار 'إشعارات رد الفعل" بإعدادات التطبيق.

WhatsApp Message Reactions
ميزات واتسآب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022

4. ميزة المجتمع الجديدة:

يعمل واتسآب على ميزة مجتمعية جديدة قد يتم طرحها قريبا، يقال إن الميزة مشابهة لمجموعات وقنوات Discord، حيث ستمنح ميزة “المجتمعات” الجديدة المشرفين مزيدا من التحكم في الجوانب المختلفة للتطبيق، حيث سيتمكن المسؤولون من إنشاء مجموعات متعددة داخل المجتمع، وستكون محادثات المجتمع مشفرة من طرف إلى طرف.

whatasapp community feature
ميزات واتسآب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022

5. تسجيل الخروج من واتسآب:

سيقدم واتسآب ميزة لـ تسجيل الخروج من التطبيق لتحل محل خيار “حذف الحساب” ويدعم ميزة الأجهزة المتعددة القادمة، وسيوفر التطبيق خيار تسجيل الخروج لمستخدميه للخروج من حساباتهم على أجهزة متعددة في نفس الوقت، تماما مثل تطبيق فيسبوك وتطبيقات الشبكات الاجتماعية الأخرى. 

6. إنستجرام ريلز على واتسآب:
 

بحسب ما ورد ستسمح الميزة للمستخدمين بمشاهدة مقاطع Instagram Reels مباشرة من تطبيق واتسآب، وقد يكون هذا جزءًا من خطة دمج خدمات فيسبوك مع التطبيقات الأخرى المملوكة لشركة “ميتا” الأمريكية، وتعد “ريلز” هي ميزة الفيديو القصيرة، والتي تمت إضافتها إلى تطبيق مشاركة الصور خلال العام الماضي، كمنافس لتطبيق تيك توك TikTok الصيني.

7. ميزة اقرأ لاحقا:

يقال إن ميزة “القراءة لاحقا”، هي نسخة محسنة من ميزة الدردشات المؤرشفة الحالية على واتسآب، فعندما يتم نقل الدردشة لقراءتها لاحقا، لن يرسل تطبيق المراسلة إشعارات لتلك الدردشة، بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن الميزة “وضع الإجازة”، والذي  سيضمن أيضا من تحديد محادثات متعددة في وقت واحد لإلغاء الأرشفة عنها بسرعة.

ميزات واتسآب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022

8. إنشاء الملصقات:

سيتيح واتسآب للمستخدمين خيار لصنع الملصقات من صورهم، مما يمكنهم تحميل صورة من اختيارهم وجعلها ملصق، يمكن أن تكون هناك أدوات مخصصة لتعديل الملصق لجعله أكثر مرحا.

whatsapp-create-sticker-image
ميزات واتسآب المتوقع إطلاقها خلال عام 2022
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