أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022.. أبرزهم مخصص لآيفون

أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022، تزايد البحث في الآونة الأخيرة على محرك بحث جوجل، عن بدائل لتطبيق واتسآب، خاصة بعد أن أثارت بعض الشائعات عن اتجاه شركة ميتا لإضافة تغيير كبير لخدمة الدردشة الأشهر التابعة لها، حيث تخطط مالكة فيسبوك لدمج خدماتها الثلاثة معا، مما يعني أن رسائل ماسنجر وواتسآب وإنستجرام سيتم مزامنتها معا في خدمة واحدة.

فإذا كنت ممن يبحثون عن أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022، سنستعرض معك أهم بدائل واتساب WhatsApp alternatives.



أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022

يعد واتسآب تطبيق المراسلة الأكثر استخداما في العالم، من خلال أكثر من مليارى مستخدم في 180 دولة، حيث استطاع جعل الرسائل القصيرة أمرا لا غني عنه للكثيرين، نظرا لسلاسة وسرعة استخدامه ومجانيته وخلوه من الإعلانات، ولكن مع خطط شركة فيسبوك المثيرة للجدل يفقد الكثيرين الثقة في منصة الدردشة الأكثر شهرة، مما يجعلهم يبحثون عن بدائل أكثر ثقة تحافظ على خصوصيتهم وتمنحهم الأمان الكامل عند استخدامها، وفيما يلي قائمة بأبرز 5 تطبيقات بديلة لـ واتسآب:

1. تطبيق تيليجرام Telegram:

يأتي تطبيق تيليجرام ضمن قائمة أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022، حيث لمع نجم التطبيق مع صدمة سياسة الخصوصية الجديدة من تطبيق واتسآب والتي أثارت جدلا واسعا على المستوي العالمي بداية العام الماضي.

كما يعد تليجرام أفضل منافس لتطبيق واتسآب بفضل الميزات المطورة التي يوفرها وتفتقر إليها خدمة التراسل التابعة لـ فيسبوك، مثل المجموعات الفائقة التي قد تصل إلى 100 ألف مشارك والقنوات العامة وأسماء المستخدمين والقدرة على مشاركة ملفات تصل إلى 1.5 جيجابايت وقفل رمز المرور ورسائل الحذف الذاتي للبيانات والتشفير في الدردشة السرية، بالإضافة إلى مزايا إجراء المكالمات المشفرة ومكالمات الفيديو الجماعية.

أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022

2. تطبيق فايبر Viber:

يعد تطبيق فايبر من ضمن أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022، ويشتهر بتقديم مزايا مشابهة لتطبيق واتسآب، حيث يوفر فايبر تشفيرا شاملا للمكالمات والرسائل والوسائط المشتركة، كما يقدم التطبيق ميزات مثل الاتصال الصوتي ومكالمات الفيديو، علاوة على ذلك.

ويدعم فايبر التشغيل على أجهزة متعددة في نفس الوقت كما يقوم أيضا بتشفير الرسائل المحفوظة في أجهزة متعددة، كما يمنحك ميزة رائعة لحذف المحادثات المرسلة لإخفائها من الدردشة على جهاز الطرف الآخر.

أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022

3. تطبيق سيجنال Signal:

للعام الثاني على التوالي يأتي سيجنال ضمن قائمة أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022، والذي نال شهرة واسعة أوائل العام الماضي بعد أن وقع واتسآب في عاصفة الخصوصية، ويعد سيجنال تطبيق مجاني، يحتوي على تشفير قوي، ويعمل على جميع أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة.

ومثل معظم تطبيقات المراسلة الأخرى، يمتلك سيجنال واجهة بسيطة سهلة الاستخدام، كما يدعم خاصية الاتصال الصوتي والمرئي، ويتيح للمستخدمين اختيار إخفاء الرسائل بعد مدة عن طريق تعيين فاصل زمني للحذف التلقائي، بالإضافة إلى مزايا أخرى مثل ميزة أمان الشاشة التي تمنع أي شخص من التقاط لقطات شاشة لمحادثاتك، بالإضافة لذلك يدعم سيجنال 40 مشاركا للمكالمات الجماعية، على عكس واتسآب الذي يسمح لـ 8 مشاركين فقط.

أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022

4. تطبيق Kik:

يعتبر Kik تطبيق مراسلة قديم لا يتطلب حتى تنشيط رقم هاتفك، فقط يمكنك الاشتراك بالخدمة باستخدم معرف البريد الإلكتروني الخاص بك، وهو ليس فقط من أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022، ولكنه يقدم جميع ميزات واتسآب تقريبا، مثل المكالمات الصوتية والمحادثات الجماعية والملصقات ومشاركة الوسائط، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تمكين الروبوتات أيضًا هنا والتي تجلب الاختبارات والأخبار.

أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022

5. تطبيق iMessage:

إذا كان أصدقاؤك وعائلتك يستخدمون هواتف آيفون، يمكنك استخدام تطبيق iMessage التابع لشركة آبل، فهو من بين أفضل 5 بدائل لتطبيق واتسآب في عام 2022 ولكنه مقتصر فقط على أجهزة آيفون التي تصنعها شركة آبل لذا يعد iMessage تطبيق المراسلة الافتراضي لهذه الأجهزة، وتقوم آبل بتحديث تطبيق المراسلة المدمج بانتظام لجلب ميزات جديدة لمالكي هواتفها باهظة الثمن، ويمكنك إنشاء واستخدام Memojis وإضافة تأثيرات مخصصة إلى فقاعات الرسائل وحتى النص أيضا.