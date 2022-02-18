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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة جديدة لآيفون.. واتساب تخلصك من قيد الرسائل الصوتية الأكثر أزعاج

واتساب
واتساب

طرحت شركة واتساب WhatsApp، نسخة محسنة من مشغل الملاحظات الصوتية العالمي الجديد، والذي يخلص مستخدمي التطبيق من القيود المتعلقة بخاصية الرسائل الصوتية.

وبحسب ما ذكره موقع "9to5mac"، كانت واتساب قد بدأت اختبار القدرة على الاستماع إلى رسائل صوتية واستخدام دردشة المختلفة، قبل حوالى شهر، واليوم، يجلب الإصدار 22.4.75 من التطبيق على نظام التشغيل iOS، ميزة لتشغيل الملاحظات الصوتية و ملفات الصوت خارج المحادثات، مما يتيح للمستخدمين بدء الاستماع إلى رسالة صوتية والكتابة في دردشة أخرى.

 

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واتساب يعمل على تحرير قيود الرسائل الصوتية بالتطبيق على آيفون

ومع الميزة الجديدة، يمكن للمستخدم بدء الاستماع إلى ملاحظة صوتية واردة من جهة اتصال، والتبديل إلى دردشة أخرى مع  مستخدم آخر أو حتى الرد على دردشة جماعية، وفي هذه الأثناء لن تتوقف الملاحظة الصوتية وستستمر في العمل بخلفية تطبيق واتساب.

وأيضا، سيرى هؤلاء المستخدمون شريط تقدم في يظهر أعلى الشاشة، كما توضح لقطة الشاشة التي شاركها موقع WaBetaInfo المتخصص بتتبع تحديثات واتساب، حيث سيساعد مؤشر شريط التقدم الشخص على فهم وقت انتهاء الملاحظة الصوتية.

ميزة واتساب الجديدة

وتأتي هذه الميزة بعد أسابيع قليلة من إعلان واتساب عن بعض الوظائف الجديدة المتعلقة بالميزات الصوتية، من بينها القدرة على وقف واستئناف الرسائل الصوتية أثناء تسجيلها، وبالإضافة إلى ذلك, يمكن للمستخدمين الاستماع إلى الرسالة قبل إرسالها.

وكما يجلب الإصدار 22.2.75 من تطبيق واتساب لنظام التشغيل  iOS 15، ميزة أخرى مفيدة والتي تتيح لمستخدمي هواتف آيفون عرض صورة الملف الشخصي ضمن خيار الإشعارات بالتطبيق عند تلقي رسالة جديدة والهاتف مغلق، على غرار خاصية مشابهه بموقع تويتر و Slack.

وبالإضافة إلى ذلك، يوفر هذا الإصدار أيضا دعما لـ وضع التركيز Focus mode، وتعمل هذه الميزة على تمكين المستخدم من اختيار جهات اتصال محددة ومراسلتها واستقبال إشعاراتها حتى عند ضبط وضع التركيز.

واتساب WhatsApp الرسائل الصوتية آيفون Focus mode الملاحظات الصوتية

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