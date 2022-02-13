دون أن تفقد جودتها.. كيفية ارسال صور عالية الدقة عبر واتسآب على آيفون

تعد منصة واتسآب whatsapp، واحدة من أكثر منصات المراسلة شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث أصبح التطبيق على مدار سنوات أكثر من مجرد خدمة لإرسال الرسائل النصية، فمن بين العديد من المزايا المفيدة يمكنك مشاركة مقطع الفيديو بسهولة، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين من مستخدمي واتسآب فإن مشاركة الصور يفقدها جودتها.



وبحسب ما ذكره موقع "gadgetsnow"، عندما تقوم بمشاركة صورة مع أحد جهات اتصالك على واتسآب، فإن جودة الصورة المستلمة تقل على الطرف الآخر من المحادثة بمجرد إرسالها، ولحسن الحظ، هناك طريقة سهلة باستخدامها ستتمكن من مشاركة صور عالية الدقة إليك كيفية القيام بذلك.

كيفية إرسال صور عالية الدقة عبر واتسآب على آيفون



الخطوة الأولى: افتح تطبيق الصور على هاتف آيفون الخاص بك.

الخطوة الثانية: اختر الصورة التي تريد مشاركتها عبر واتسآب دون أن تفقد جودتها.

الخطوة الثالثة: انقر على أيقونة المشاركة في الزاوية السفلية من يسار الشاشة.

الخطوة الرابعة: قم بالتمرير لأسفل للوصول إلى خيار حفظ في الملفات.

كيفية إرسال صور عالية الدقة من تطبيق واتسآب على آيفون

الخطوة الخامسة: حدد الملف الذي تريد حفظ الصورة عالية الدقة به.

الخطوة السادسة: اضغط على زر حفظ، ثم اذهب لفتح تطبيق واتسآب على هاتفك الآيفون.

الخطوة السابعة: افتح نافذة الدردشة التي تريد مشاركة الصور عالية الدقة بها.

الخطوة الثامنة: اضغط على أيقونة (+) أسفل يسار الشاشة، ثم انقر على خيار المستند.

كيفية إرسال صور عالية الدقة من تطبيق واتسآب على آيفون

الخطوة التاسعة: اختر الملف الذي قمت بحفظ الصورة به، ثم انقر على زر الإرسال لمشاركة الصورة التي قمت بحفظها دون أن تفقد جودتها.