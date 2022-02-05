واتساب يحتفظ بـ بيانات كثيرة عنك.. خطوات بسيطة لمعرفتها

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخداما في جميع أنحاء العالم، مع وصوله إلى أكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا، حيث يفضل الكثيرين استخدامه للتواصل مع أي شخص في العالم بمجرد التسجيل على أجهزتهم المحمولة.

وما لا يعلمه الكثير من مستخدمو خدمة التراسل الأشهر، أن واتساب يجمع بيانات كثيرة عن المستخدمين المشتركين بالخدمة، وللتحقق من المعلومات التي يجمعها تطبيق الدردشة الاجتماعية عنك، يمكنك معرفتها من خلال استخدام خاصية "طلب معلومات الحساب" التي تتيح لك طلب تقرير بمعلومات حسابك في واتساب، بحسب ما ذكره موقع "timesofindia".

وستخبرك ميزة "طلب معلومات حسابك request your account information"، والتي من المقرر أن تصل إصدار سطح المكتب من واتساب قريبا، جميع المعلومات التي تجمعها الخدمة عنك، وفي تحديث مستقبلي سيتمكن المستخدمين الذين يصلون إلى واتساب عبر أجهزة الكمبيوتر الشخصية بهم يمكنهم أيضًا من استخدام هذه الميزة، إليك كيف تعمل الميزة.

ما هي خاصية واتساب "طلب معلومات الحساب"؟

تتيح ميزة "طلب معلومات الحساب" لمستخدمي واتساب على الهواتف الذكية وإصدار سطح المكتب، إرسال طلب وتصدير تقرير بمعلومات وإعدادات حساب واتساب الخاص بهم.

ما هي المدة التي يستغرقها تقرير "طلب معلومات الحساب"؟

تتيح لك خاصية "طلب معلومات الحساب" إمكانية طلب تقرير بمعلومات حسابك في واتساب وإعداداته وكذلك نقله، ويتوفر التقرير بعد حوالي ثلاثة أيام من تاريخ طلبه، ولا يتضمن التقرير رسائلك، وما إن يصبح التقرير جاهزا، ستتلقى إشعارا على هاتفك يقول "أصبح تقرير بيانات حسابك متوفرا".



كيفية طلب معلومات حسابك في واتساب

1. انتقل إلى تطبيق واتساب في هاتفك.

2. اضغط على أيقونة النقاط الثلاثة الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط على خيار “الإعدادات Settings”.

3. اضغط على خيار “الحساب Account”.

4. اضغط على خيار “طلب معلومات الحساب Request account info”.

طلب معلومات حسابك في واتساب

5. اضغط على خيار “طلب التقرير Request report”، وسوف تتغير الحالة على الشاشة ليظهر “تم إرسال الطلب Request sent”.

6. بمجرد أن يصبح التقرير جاهزا، اتبع الخطوات السابقة ثم اختر تنزيل التقرير، ثم اضغط على نقل التقرير.