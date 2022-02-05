عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحديث جديد لـ واتساب يجلب ميزة عظيمة للرد على الرسائل بالإيموجي

ميزة ردود الفعل بـ
ميزة ردود الفعل بـ واتساب

تستعد شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، لإطلاق تحديث رئيسي لتطبيقها على أنظمة التشغيل أندرويد و iOS، سيتيح الإصدار الجديد للمستخدمين إمكانية وضع رد فعل على رسائل المستخدمين الآخرين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ظهرت العديد من التسريبات حول ميزة "ردود الفعل" التي يعمل على تطويرها فريق واتساب منذ فترة، ولم يتمكن المطورون من تحديد شكلهم واليوم، كشفت لقطات شاشة الشكل النهائي للوظيفة المنتظرة، مما يعني أنه سيتم طرحها قريبا.

 

8 ميزات يمكنك الاستفادة منها لزيادة أمان حسابك على واتساب

4 تغييرات تصل واتسآب قريبا.. منها ميزة أمنية مهمة

 

ميزة مذهلة تصل واتساب قريبا

ووفقا للقطات الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، المختص بتتبع تحديثات واتساب، فإن ميزة "ردود الفعل" تتضمن 6 رموز تعبيرية مختلفة من بينها رمز القلب والإعجاب والدهشة والحزن.

ميزة ردود الفعل بـ واتساب

وفي الوقت الحالي، يتم اختبار ميزة "ردود الفعل" ضمن النسخ التجريبية من واتساب على أندرويد و iOS، حيث تتيح لمستخدمي إصدار بيتا إمكانية وضع أحد رموز ردود فعل على رسائل الآخرين بالدردشات الجماعية، وتقترب المنصة اخيرا من طرح ميزاتها التفاعلية الجديدة للإصدار المستقر.

ومن المتوقع أن تعمل ميزة "ردود الفعل" الجديدة، على غرار خاصية فيسبوك ماسنجر، مما يتيح للمستخدمين الرد على الرسائل الفردية باستخدام الإيموجي، بدلا من من الاضطرار إلى كتابة رد برسالة نصية جديدة.

وأشار موقع "WABetaInfo"، إلى أن واتساب يخطط لطرح ميزة "ردود الفعل" مع الرسائل المحمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف في تحديث مستقبلي لهواتف آيفون وأندرويد.


وسيضيف واتساب تبويب مخصص لميزة ردود الفعل الجديدة، حيث سيرسل الظام الأساسي للخدمة إشعارا مخصصا عند تفاعل شخص ما مع رسالة المستخدم، مثل إعدادات الإشعارات الأخرى بالتطبيق، وستكون إشعارات التفاعل متاحة لكل من سلاسل الدردشة الفردية والمحادثات الجماعية.

ميزة ردود الفعل بـ واتساب
واتساب ردود الفعل ميزة ردود الفعل رموز ردود فعل إيموجي WhatsApp

موضوعات متعلقة

شركة آبل تحذر.. تحميل تطبيقات آيفون بهذه الطريقة غير آمن وضار

شركة إسرائيلية ثانية تخترق هواتف آيفون.. التفاصيل الكاملة

طريقة نقل التطبيقات إلى الذاكرة الخارجية بدون برامج لـ "هواتف أندرويد"

موتورولا تطلق هاتف مميز بقلم إلكتروني ينافس أجهزة سامسونج

ترشيحاتنا

لتشجيع المنتخب الوطني..الصحة تخصص 4 مكاتب للتطعيم ضد الحمى الصفراء ومسحات كورونا

إعلام مغربي: 7 ساعات تفصل فرق الإنقاذ عن الوصول للطفل ريان

7 - 4.. منتخب مصر يتفوق على السنغال قبل نهائي كان 2021

وزير التعليم لـ المدرسة المعتدي عليها: شرفتينا وشرفتي معلمين مصر المحترمين

الصحة: تسجيل 2291 إصابة جديدة بفيروس كورونا و39 حالة وفاة

السعودية.. التحالف العربي: بدء تنفيذ عملية عسكرية جديدة بصنعاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إلغاء الفصل الدراسي الثاني.. جامعة القاهرة تنفي إخلاء مدينة الطلبة

بث مباشر.. لحظة إنقاذ الطفل ريان من البئر

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد زيادة أسعار البنزين 2022

مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة في هذا الموعد

مذبحة أسرية بالزمالك.. رجل ينتحر بعد قتله زوجته وشقيقته وطليقها بالرصاص

إعلامي مغربي من موقع حادث الطفل ريان: الصبي لم يخرج بعد و فرق الإنقاذ انسحبت مؤقتا

إغلاق المدارس.. عاصفة ثلجية عاتية تجتاح الولايات المتحدة.. فيديو

رامي ربيعة: هزيمة الأهلي من مونتيري بخماسية تحفيز لموقعة مونديال الأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذيرات مكثفة.. ماذا قالت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس في إجازة نصف العام؟

30 صورة من عزاء والدة الفنان محمد جمعة

أرقام قياسية تزين سجل الفراعنة.. ما سر زجاجة البركة التي احتفظ بها أبو جبل؟

الفريق أسامه عسكر يعود للقاهرة بعد حضور مؤتمر رؤساء أركان الدول الأفريقية بـ إيطاليا

فيديو

انسحاب الفنانين من مسرحياته.. حكايات ومواقف جلال الشرقاوي مع الفنانين

الابتعاد عن شريك الحياة.. حقيقة مس الجن العاشق للفتاة وأبرز أعراضه

فيديو جراف.. شغل مصريين .. سر زجاجة أبوجبل التي قادت مصر إلى نهائي البطولة

تزوج سرا وكشفته الراقصة شمس.. أسرار في حياة سعد الصغير

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

واضربوهن

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (23)

الإعلام والتحيز وصناعة الترند

عبدالمعطى أحمد

بين حرية الإبداع وقيم المجتمع

د/علاء الشال

تواضعوا تكسبوا محبة الخلق

نيفين منصور

نعم أنت ممل

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «15»

المستشار أسـامة الصعيدي

الجمهورية الجديدة والتشريعات المالية الحديثة

اﻟﻤﺰﻳﺪ