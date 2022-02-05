تحديث جديد لـ واتساب يجلب ميزة عظيمة للرد على الرسائل بالإيموجي

تستعد شركة ميتا Meta، المالكة لمنصة التراسل الفوري واتساب WhatsApp، لإطلاق تحديث رئيسي لتطبيقها على أنظمة التشغيل أندرويد و iOS، سيتيح الإصدار الجديد للمستخدمين إمكانية وضع رد فعل على رسائل المستخدمين الآخرين.

وبحسب ما ذكره موقع "gizchina"، ظهرت العديد من التسريبات حول ميزة "ردود الفعل" التي يعمل على تطويرها فريق واتساب منذ فترة، ولم يتمكن المطورون من تحديد شكلهم واليوم، كشفت لقطات شاشة الشكل النهائي للوظيفة المنتظرة، مما يعني أنه سيتم طرحها قريبا.

ميزة مذهلة تصل واتساب قريبا

ووفقا للقطات الشاشة التي شاركها موقع "WABetaInfo"، المختص بتتبع تحديثات واتساب، فإن ميزة "ردود الفعل" تتضمن 6 رموز تعبيرية مختلفة من بينها رمز القلب والإعجاب والدهشة والحزن.

ميزة ردود الفعل بـ واتساب

وفي الوقت الحالي، يتم اختبار ميزة "ردود الفعل" ضمن النسخ التجريبية من واتساب على أندرويد و iOS، حيث تتيح لمستخدمي إصدار بيتا إمكانية وضع أحد رموز ردود فعل على رسائل الآخرين بالدردشات الجماعية، وتقترب المنصة اخيرا من طرح ميزاتها التفاعلية الجديدة للإصدار المستقر.

ومن المتوقع أن تعمل ميزة "ردود الفعل" الجديدة، على غرار خاصية فيسبوك ماسنجر، مما يتيح للمستخدمين الرد على الرسائل الفردية باستخدام الإيموجي، بدلا من من الاضطرار إلى كتابة رد برسالة نصية جديدة.

وأشار موقع "WABetaInfo"، إلى أن واتساب يخطط لطرح ميزة "ردود الفعل" مع الرسائل المحمية بتقنية التشفير من طرف إلى طرف في تحديث مستقبلي لهواتف آيفون وأندرويد.



وسيضيف واتساب تبويب مخصص لميزة ردود الفعل الجديدة، حيث سيرسل الظام الأساسي للخدمة إشعارا مخصصا عند تفاعل شخص ما مع رسالة المستخدم، مثل إعدادات الإشعارات الأخرى بالتطبيق، وستكون إشعارات التفاعل متاحة لكل من سلاسل الدردشة الفردية والمحادثات الجماعية.