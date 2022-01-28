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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

4 تغييرات تصل واتسآب قريبا.. منها ميزة أمنية مهمة

واتساب
واتساب

تطرح خدمة المراسلة الفورية واتسآب WhatsApp، المملوكة لشركة فيسبوك "ميتا حاليا"، تحديثات مستمرة لتطبيقها مع العديد من الميزات المفيدة الجديدة التي كانت متاحة سابقا لمستخدمي الإصدار التجريبي فقط لاختبار كيفية عملها وإصلاح الأخطاء الناجمة عنها.

وبحسب ما ذكره موقع "businesstech"، تتضمن ميزات واتسآب التي تم إطلقها مؤخرا بعد اختبار طريقة عملها لفترة، وظيفة الملاحظات الصوتية الجديدة، والتي تمنح القدرة على إيقاف تسجيلات الرسائل الصوتية مؤقتا على أجهزة iOS واستئنافها مرة أخرى.

 

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ووفقا لموقع WABetaInfo، فإن ميزة "الملاحظات الصوتية" الجديدة، ستساعد مستخدمي آيفون على الخروج من حالة الاحباط التي يواجهونها عند استقبال مكالمة هاتفية واردة تقطع تسجيل ملاحظاتهم الصوتية على تطبيق واتسآب، والاضطرار إلى البدء من جديد أو تسجيل رسائلهم على عدة أجزاء.

ميزة "الملاحظات الصوتية" الجديدة بـ واتسآب

كما ستسمح الميزة أيضا للمستخدمين بالاستماع إلى الملاحظة الصوتية أو حذفها أو الاستمرار في تسجيلها قبل إرسالها، وإلى جانب هذه الميزة يختبر واتسآب في الوقت الحالي 4 خصائص جديدة من المنتظر طرحها لمستخدميه على أجهزة أندرويد وآيفون قريبا، وهي كالآتي:

1. ردود الفعل على الرسائل:

يقوم واتسآب حاليا بتطوير ميزة جديدة ستسمح لمستخدمي iOS بالتفاعل مع الرسائل باستخدام رمز تعبيري مشابه لخاصية تطبيق فيسبوك ماسنجر، ويتضمن ذلك القدرة على وضع الرموز التعبيرية الشهيرة "الإعجاب" أو "القلب" على الرسائل المرسلة من قبل مستخدمين آخرين والتي ستكون متاحة قريبا على إصدار واتسآب المخصص لأجهزة آيفون.

ميزة ردود الفعل على الرسائل بـ واتسآب

2. ترحيل الدردشة:

يختبر واتسآب حاليا ميزة تسمح لمستخدميه بترحيل محفوظات الدردشة من الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل مختلفة، مما يسمح بنقل سجل الدردشة من أجهزة أندرويد إلى هواتف iOS والعكس، فمن المتوقع أن تسهل هذه الميزة على مستخدمي تطبيق واتسآب إدارة محفوظات الدردشة الخاصة بهم إذا قاموا بتغيير هواتفهم الذكية إلى نظام تشغيل مختلف.

ميزة ترحيل الدردشة على واتسآب

3. التحقق من خطوتين:

يعمل واتسآب أيضا على تطوير ميزة أمنية لجعل التحقق من خطوتين أكثر قابلية للإدارة من المستخدمين، وسيتضمن ذلك القدرة على تمكين أو تعطيل التحقق المكون من خطوتين عبر إصدار الويب وسطح المكتب، مما يساعد المستخدم على استعادة حساب واتسآب عند فقدان هاتفه ولا يتذكر رقم التعريف الشخصي، وذلك عن طريق طلب ارتباط إعادة تعيين لميزة التحقق من خطوتين.

ميزة التحقق من خطوتين الجديدة على واتسآب

4. مجتمعات واتسآب:

هي ميزة أخرى قيد التطوير حاليا، وستوفر ميزة "Community Home" لمستخدمي واتسآب على أندرويد، تبويبا جديدا يمنحهم القدرة على وضع جميع الدردشات الجماعية في نافذة منفصلة، مما يمنحهم القدرة على إدارة المجموعات بخيارات معينة، من شأنها أن تساعد مسؤولي المجموعة على إدارة المجموعات الخاصة بهم بشكل أفضل.

ميزة مجتمعات واتسآب "Community Home"
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