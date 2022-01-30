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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

8 ميزات يمكنك الاستفادة منها لزيادة أمان حسابك على واتساب

واتساب
واتساب

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أحد أكثر تطبيقات المراسلة الفورية استخداما في جميع أنحاء العالم، لذلك ألقت الشركة الضوء بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات، على أهمية سلامة المستخدمين على الإنترنت وأمنهم حيث يقضي الأفراد على مستوى العالم المزيد من وقتهم في استخدام الإنترنت.

وبحسب ما ذكره موقع "indianexpress"، بمناسبة اليوم العالمي لخصوصية البيانات، شاركت شركة واتساب  بعض النصائح يمكن للمستخدمين استخدامها للحفاظ على أمان حساباتهم.

 

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جميع ميزات "واتساب" للمساعدة في الحفاظ على أمان محادثاتك

1. الدردشات المشفرة: تتم مشاركة كل رسالة بما في ذلك المكالمات والنصوص والصور ومقاطع الفيديو والرسائل الصوتية والمستندات وتحديثات الحالة للأصدقاء والعائلة فقط بين المرسل والمستلم المقصود على واتساب، مما يعني أن الرسائل المشفرة تستخدم لحماية المحادثات المتبادلة على حسابك ومنع أي جهة خارجية من قراءتها، ياستخدام تقنية واتساب الشهيرة التشفير من من طرف إلى طرف.

WhatsApp and the End-to-End Encryption Saga: Analyzing the Tussle Between Government Guidelines and Right to Privacy - JURIST - Commentary - Legal News &amp; Commentary
تشفير الرسائل من من طرف إلى طرف

2. التحقق بخطوتين: تضيف هذه الميزة مزيدا من الأمان إلى حسابك، عندما يتم تمكين التحقق من خطوتين لحساب واتساب الخاص بك، فإنه يطلب منك إنشاء رمز مرور مكون من ستة أرقام مما يعني أنه لا يمكن لأي شخص استخدام حساب الدردشة خاصتك حتى إذا تمكن من الحصول على بطاقة SIM ورمز التحقق.

WhatsApp brings Two-step verification for &#39;beta&#39; users on Android: How to enable | Technology News,The Indian Express
ميزة التحقق بخطوتين على واتساب

3. حماية دردشات واتساب باستخدام المصادقة البيومترية: يوفر واتساب أيضا للمستخدمين القدرة على إضافة طبقة أخرى من الأمان إلى حساباتهم، من خلال قفلها باستخدام ميزات المقاييس الحيوية مثل Touch ID و Face ID على أجهزة آيفون وقفل بصمة الإصبع على هواتف أندرويد.

How to require Touch ID or Face ID to protect your private WhatsApp chats
قفل واتساب باستخدام معرف Touch ID و Face ID على أجهزة آيفون 

4. الرسائل المختفية: تتيح هذه الميزة لمستخدمي واتساب تعيين مؤقتا افتراضيا لحذف الرسائل تلقائيا بعد مدة زمنية محددة، يمكن ضبط مؤقت حذف الرسائل على 24 ساعة أو 7 أيام أو 90 يوما، ويمكن للمستخدمين استخدام الميزة في الدردشات الشخصية بالإضافة إلى الدردشات الجماعية.

ميزة الرسائل المختفية على واتساب

5. العرض مرة واحدة: تتيح ميزة "العرض مرة واحدة" لمستخدمي واتساب إمكانية إرسال صور ومقاطع فيديو مختفية، يتم حذفها من الدردشة بمجرد أن يراها المستلم مرة واحدة، مما يمنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في خصوصيتهم.

WhatsApp Testing &#39;View Once&#39; Feature for Images, Videos That Disappear After Seen | Technology News
ميزة "العرض مرة واحدة" ugn ,hjshf

6. نسخ احتياطي مشفر من طرف إلى طرف: يوفر واتساب تشفيرا شاملا للنسخ الاحتياطي للرسائل، مما يعني أن التشفير من طرف إلى طرف يمنح النسخ الاحتياطية على جوجل درايف طبقة حماية إضافية ضد الاختراق، حيث أن وسائط المستخدمين والرسائل المخزنة على الخدمات السحابية سيتم تشفيرها بمفتاح تشفير فريد وعشوائي تماما، يمكن للمستخدمين أيضا حمايتها باستخدام كلمة مرور مما يمنع المتطفلين من الوصول إليها.

How WhatsApp is enabling end-to-end encrypted backups
نسخ احتياطي مشفر من طرف إلى طرف

7. الحظر والإبلاغ: يوفر واتساب طريقة بسيطة للمستخدمين لحظر الحسابات المزعجة التي ترسل رسائل غير مرغوب فيها، وتقديم تقارير إلى فريق دعم واتساب في حالة مواجهة رسائل بها مشكلات، بالإضافة إلى ذل ، يتمتع المستخدمون بخيار الاحتفاظ بالرسائل المبلغ عنها على هواتفهم إذا كانوا يريدون مشاركتها مع مدققي الحقائق أو مسؤولي إنفاذ القانون.

WhatsAppヘルプセンター - How to block and report a contact
ميزة الحظر على واتساب

8. إعدادات خصوصية المجموعة: يساعد إعداد الخصوصية هذا مستخدمي واتساب على حماية أنفسهم من الانضمام إلى دردشات جماعية مزعجة أو غير مرغوب فيها، عبر نظام جديد يسمى الدعوة، والتي يمكن تمكينها بسهولة لتحديد من يمكنه إضافتهم إلى المجموعات، ويؤدي هذا التغيير الكبير إلى زيادة خصوصية المستخدم ويمنع إضافة الأشخاص إلى المجموعات غير المرغوب فيها.

WhatsApp starts rolling out group privacy settings globally including new Blacklist feature | LaptrinhX
إعدادات خصوصية المجموعة على واتساب
واتساب خصوصية البيانات WhatsApp حماية واتس اب تطبيق واتسآب أمان واتساب

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