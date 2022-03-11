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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق المنتدى الثقافي الإفريقي بجامعة القاهرة .. الإثنين

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تعقد كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ،  سيمينار المنتدي الثقافي الإفريقي بعنوان: "التغذية السليمة ودورها في الحفاظ على الصحة العامة "

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، و الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وينعقد سيمينار كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة  برئاسة الدكتور عطيه الطنطاوي القائم بأعمال عميدكلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، وإشراف الدكتورة أميرة شوقي وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة  لشؤون الدراسات العليا والبحوث

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ومن المقرر أن يحاضر في سيمينار كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، الدكتورة هبة عبد اللطيف عبد الفتاح مدير عيادة التغذية العلاجية بالمعهد القومي للأورام رئيس وحدة التغذية العلاجية بمركز أورام دار السلام عضو الجمعية الأوروبية للتغذية الوريدية والأنبوبية.

وسوف يقام سيمينار كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة ، يوم الإثنين الموافق 14 مارس في تمام الساعة الخامسة مساء بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية.

ويأتي تنظيم سيمينار  كلية الدراسات الإفريقية العليا جامعة القاهرة  ، في إطار التعاون المستمر بين كلية الدراسات الإفريقية العليا والمعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة تحت إشراف الدكتور طارق خيري وكيل  القومي للأورام - جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة عبير مصطفي عشماوي أستاذ بيولوجيا الأورام بالمعهد القومي للأورام - جامعة القاهرة

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