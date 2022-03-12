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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. صور أقمار صناعية تظهر حشود روسية كبيرة قرب كييف

صورة أرشيفية لقافلة
صورة أرشيفية لقافلة أمس

أفادت وكالة "رويترز" الإخبارية، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن شركة "ماكسار" الأمريكية نشرت صورًا جديدة لأقمار صناعية تظهر حشود روسية كثيفة بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

وأظهرت الصور عدة وحدات عسكرية روسية تنتشر بشكل أقرب من كييف، كما أظهرت قصفًا روسيًا مستمرًا نحو المناطق السكنية.

وبينت الصور عدة منازل تتعرض لحرائق ضخمة نتيجة القصف الروسي الذي استهدف مدينة موشن شمالي غرب كييف.

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وفجر أمس، ذكرت "ماكسار" أن صورًا تظهر وحدات مدرعة تناور داخل وعبر البلدات المحيطة بالقرب من مطار أنتونوف. وأضافت أن الصور تظهر أيضا عناصر من القافلة بمناطق أبعد إلى الشمال تعيد التمركز قرب لوبيانكا وبالقرب منها مدافع هاوتزر في وضع إطلاق النار.

في سياق متصل، قال مسؤول دفاعي أمريكي رفيع إن رتلاً متوقفًا منذ فترة طويلة من المركبات العسكرية الروسية شمال كييف اقترب من العاصمة.

وقيمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن العناصر الرئيسية لهذا التقدم تبعد الآن حوالي تسعة أميال عن وسط كييف فقط، انخفاضا من حوالي 12 ميلا خلال الأيام القليلة السابقة، ووصف المسؤول حركة الجيش بأنها "زاحفة"، وقال إنه "من الصعب للغاية" التنبؤ بالمدة التي قد تستغرقها القوات الروسية للقيام بتحرك أكثر جدي وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

وقال المسؤول الدفاعي الكبير إنه حتى يوم الخميس أطلق الروس 775 صاروخا على أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية.

ويستمر العدد في الارتفاع ببضع عشرات يوميا، لكن وزارة الدفاع البريطانية قالت الخميس إن هناك "انخفاضا ملحوظا" في النشاط الجوي الروسي فوق أوكرانيا في الأيام الأخيرة. وفي إفادة استخباراتية، قال مسؤولون إن التباطؤ ربما يرجع إلى "الفعالية غير المتوقعة لقوات الدفاع الجوي الأوكرانية وقدرتها على التحمل".

 

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