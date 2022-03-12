حورية فرغلي: اشتغلت مع محمد رمضان في عبده موته وقلب الأسد بدون أجر

أكدت الفنانة حورية فرغلي، أن النجم محمد رمضان فنان له جمهور كبير وتعاونوا سابقا في مسلسل دوران شبرا في بدايته الفنية، كاشفة عن مشاركته معه في فيلمي عبده موته وقلب الأسد بدون أجر، قائلة: "اشتغلت مع رمضان في عبده موته وقلب الأسد ومخدش ولا مليم وكنت عايزة اساعده".

وردت الفنانة حورية فرغلي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري" مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، عن موقف محمد رمضان منها حال مطالبتها له بالمشاركة معه في عمل الان قائلة: "معرفش موقفه هيبقى ايه لو طلبت منه اعمل فيلم دلوقتي ولو عملت معاه عمل حاليا هأخذ فلوس".

وكشفت الفنانة حورية فرغلي، موقفها من العمل مع خالد يوسف حال عرض عمل عليها، قائلة: "لو اتعرض عليا اعمال مع خالد يوسف اعملها وليه لا.. وعمري ما طلبت اشتغل مع حد".