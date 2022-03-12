أتلتيكو مدريد يفوز على قادش في الدوري الإسباني

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره قادش بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات الجولة الثامنة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح البرتغالي جواو فيليكس التسجيل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الثالثة، قبل أن يعادل ألفارو نيجريدو النتيجة لقادش في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.

وتمكن الأرجنتيني رودريجو دي باول من تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 68، ليمنح فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وتحصل خافيير سيرانو لاعب أتلتيكو مدريد على البطاقة الحمراء في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أتلتيكو مدريد للنقطة 51 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد قادش عند 24 عند المركز الثامن عشر في المركز الثامن عشر.