نيكول سابا: أحب اللهجة المصرية وأجيد التحدث بها

عبرت المطربة نيكول سابا، عن عميق حبها لـ اللكنة المصرية، مؤكدة أنها تجيد التحدث باللهجة المصرية بشكل كبير.



وأضافت نيكول سابا، في حوار لبرنامج احلى كلام، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة :"احب التحدث بالكنة المصرية، واجيدها تماما والحمدلله، وكان عندي مشكلة الخواجايا، واللكنة مهمة".

كشفت المطربة اللبنانية نيكول سابا، عن أول الأعمال التي عملت بها في بدايتها، مؤكدة انها بدايتها في الحياة العملية كانت في المجال الفني.



وأضافت نيكول سابا، :"ايام المدرسة كنت بعمل فيونكة، وأعمال يدوية بسيطة"، وكنت ابيعها للزملاء في المدرسة وكنت احصل على مقابل لهذا العمل، مستدركة أن :"كان عندي دماغ البزنس منذ الصغر".