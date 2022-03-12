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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ جاكت أحمر.. شاهد أخر ظهور هنادي مهنى عبر إنستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام".

 

وظهرت فيها هنادي مرتديةً جاكت أحمر مغطاة شعرها ،وأعتمدت علي الميكب الناعم المائل الي ترابي وروج من نفس لون الجاكت .

 

مما نال إعجاب متابعيها من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاعلهم معها من خلال التعليقات .

 

ويذكر أنه قد روجت الفنانة هنادي مهنى لمسلسل “مكتوب عليا” المقرر عرضه في رمضان 2022، بصورة من كواليس التصوير مع بطل العمل أكرم حسني، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وشاركت هنادي مهنا، صورة مع بطل المسلسل أكرم حسني، وشوقت جمهورها وكتبت: “مكتوب عليا رمضان ٢٠٢٢ ".

 

 

وجاء التعاقد مع هنادى مهنى للمشاركة فى بطولة العمل بعد اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن القيام بالدور، وتعاقدها على عمل درامى آخر.

 

وتلعب الفنانة هنادى مهنى داخل الأحداث شخصية الفتاة التى يقع فى حبها الشخصية التى تلعبها بطل العمل أكرم حسنى من طرف واحد، حيث أنها لا تبادله نفس الشعور .

 

اخبار الفن الفنانة الشابة هنادي مهني art entertainment

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