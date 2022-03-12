ريستا يدخل قائمة الأعلي مشاهدة بعد طرحه بأيام

تمكن فيلم ريستا من الدخول إلي قائمة الأعمال الأعلي مشاهدة عبر أحدى المنصات عقب طرحة بأيام قليلة.

وتمكن فيلم ريستا من احتلال المركز الخامس من أصل 10 أعمال هم الأعلي مشاهدة في مصر، حيث تواجد في القائمة كل من مسلسل اللعبة ومسلسل عروس بيروت ومسلسل منورة بأهلها.

فيلم "ريستا" من بطولة أحمد الفيشاوى، عائشة بن أحمد، محمود حميدة، أمير المصرى، مريم الخشت من تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد عبد الله صالح .

مفاجاة أحمد الفيشاوي :

وكان قد شوق الفنان، أحمد الفيشاوي، جمهوره، لفيلمه الجديد،ونشر صورة جديدة برفقة عدد من صناع العمل من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب الفيشاوي معلقا من خلال الصورة: يحيي المصري، دودة، فومانشي في مكتب يوسف الطاهر بسم الله الرحمن الرحيم فيلم جديد.. مفاجاة.

ويُعرض حاليا للنجم احمد الفيشاوي فيلم قمر 14 وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، حيث الكثير من الأحداث العاطفية التي تقع في ليلة قمر14، وبجانب ياسمين رئيس، يشارك في بطولة الفيلم النجوم خالد النبوي، غادة عادل، أحمد الفيشاوي، شيرين رضا، أحمد مالك، مي الغيطي، أسماء أبو اليزيد، أحمد حاتم وخالد أنور، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.