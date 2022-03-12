أيمن منصور: عدم مشاركة نجلي في بيراميدز غير مبرر واتمني انتقاله للزمالك.. فيديو

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق أن عقد أحمد أيمن منصور ينتهي مع فريق بيراميدز الموسم الحالي معربا عن أمنياته أن يرتدي نجله قميص نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

قال نجم الزمالك السابق في تصريحات تليفزيونية : أحمد أيمن منصور شارك كأساسي في وقت سابق مع النادي المصري إلى جانب اختياره في منتخب مصر الوطني في المعسكرات السابقة وخاض ما بين 6 و 7 مباريات معه.

أضاف: عدم مشاركة أحمد أيمن منصور مع فريق بيراميدز في المباريات السابقة بالدوري المحلي وكأس الكونفدرالية غير مبرر من جانب الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال.

ولفت إلى أنه يتمني رؤية نجله أحمد بقميص نادي الزمالك خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أنه من حق أحمد ايمن منصور التوقيع لأي نادي آخر بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي فى صفوف ندي بيراميدز.