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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خالد حماد: إنتهيت من الموسيقى التصويرية لـ الباب الأخضر قصة أسامة أنور عكاشة

خالد حماد
خالد حماد

كشف الموسيقار الكبير خالد حماد إنه إنتهى من وضع الموسيقى التصوير لفيلم الباب الأخضر ، والذى يتعاون فيه مع المخرج رؤوف عبد العزيز . 

وتابع الموسيقار خالد حماد فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : فيلم الباب الاخضر حلو ومختلف ، والعمل من إخراج رؤوف عبد العزيز وسيناريو الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة ، ومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة . 

خالد حماد والحب بين روسيا وأوكرانيا :

وكان قد قال الموسيقار خالد حماد، إنه ولد فى أوكرانيا ووالدته روسية الجنسية من أصول أوكرانية، مؤكدا أن روسيا وأوكرانيا شعب واحد لا أحد يستطيع التفرقة بينهما.

وأشار خالد حماد  خلال مداخلة في  برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، أن السنوات الأخيرة شهدت بعض التغيير بين روسيا وأوكرانيا، متابعا: "فى حاجة اتغيرت فى الناس دي رغم إنهم شعب واحد".  

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وأوضح خالد حماد  أن ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا وضع عبثى، متابعا: "في بين الشعبين شهداء مشتركين في الحرب العالمية الثانية، وهناك نصب تذكارى في كل ميدان في البلدين".

واستطرد خالد حماد : "أنا مستغرب للي بيحصل لأن الشعبين شافوا ظلم من الألمان وعارفين يعني إيه حرب، وده يخلينا مصدومين"، لافتا إلى أن الروس والأوكران سيعلمون في يوم من الأيام أن ما حدث خطأ.

وانتقد خالد حماد  ما حدث من منع روسيا من المشاركة في البطولات الرياضية ومنع بعض الحفلات الموسيقية

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