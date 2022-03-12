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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

مسلسل بطلوع الروح
مسلسل بطلوع الروح

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضانى لعام 2022 ، حيث من المقرر ان يتنافس ما يقرب من 20 عملاً فنياً، ومن بين تلك الاعمال هناك مسلسلات درامية تعتمد على الـ 15 حلقة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال. 

فى بيتنا روبرت 2:

أولى تلك الاعمال المقرر ان يتم عرضها على مدار 15 حلقة فقط هو مسلسل فى بيتنا روبرت ، وتدور العمل  فى جزءه الثاني العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع بين أسرة “ يوسف ” وكل من الروبرت زومبا ولذيذ ، خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

ويقوم ببطولة في بيتنا روبوت كل من  شيماء سيف - عمرو وهبة - شيرين - ليلى احمد زاهر - هشام جمال - دنيا ماهر .

سلسل في بيتنا روبوت من إخراج  وليد الحلفاوى ، يتشارك فى تأليفه كل من أحمد محيى - أحمد المحمدي .

مسلسل في بيتنا روبوت  م المقرر عرضه على مجموعة قنوات  الحياة بشكل حصرىي  ، بالإضافة الى  منصة watch it.
وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت فى اطار  15 حلقة ، و من المقرر عرضه فى النصف الاول من شهر رمضان .

دوبامين:

ثانى الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2022 هو مسلسل دوبامين والذى يشهد البطولة المطلقة الاولى لـ ريم مصطفى فى الدراما التليفزنية 

مسلسل دوبامين من بطولة ريم مصطفى - محمد كيلاني - تيم مصطفى قمر - باسم الزارو  ، ومن إخراج  رؤوف عبدالعزيز ، ومن تأليف محمد جلال

والمقرر عرض العمل على قنوات الحياة  ، وتحديداً فى النصف الثانى من شهر رمضان.

مسلسل دوبامين 

مين قال :


كما سوف يعرض مسلسل مين قال والذى   تدور أحداثه حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

والعمل من بطولة  جمال سليمان - أحمد داش - جمال عبد الناصر - ديانا هشام  ، ومن إخراج  نادين خان  ، ومن تأليف ورشة سرد بقيادة مريم ناعوم

العمل تم الإنتهاء من تصويره كاملاً ، بعدما كان مقرر عرضه على احدى المنصات فى البداية ، ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم  .

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بطلوع الروح :

رابع الاعمال التى تنتمى الى دراما الـ 15 حلقة ، هو مسلسل “ بطلوع الروح ” ، و تدور فى اطار إجتماعى من خلال مهندسة الكترونية تجبرها الظروف للانضمام إلى جماعة إرهابية دولية ، ومن هنا تشتعل الأحداث. 
مسلسل بطلوع الروح من بطولة  منة شلبي - إلهام شاهين - أحمد السعدني - محمد حاتم - دياموند عبود - عادل كرم  ، ومن إخراج  كاملة أبو ذكري ، ومن تأليف محمد هشام عبية  ، والعمل سوف يتم عرضه  mbc مصر .
 كان من المقرر ان يلعب دور الفنان محمد حاتم الفنان أحمد داوود والذى إعتذر عن المشاركة بسبب ارتباطه بعمل درامي اخر ، والعمل يتم تصويره كاملاً فى لبنان ، الا ان الأحداث من المفترض انها تدور فى سوريا .

وجوه :

كما تظهر الفنانة حنان مطاوع من خلال عملين كل منها سوف تدور احداثه فى إطار 15 حلقة ، وسوف يكونان تحت مظلة واحدة وهو مسلسل وجوه ، حيث تلعب حنان مطاوع بطولة حكاية  وش ثالث  ، والذى تدور أحداثها حول  مجموعة من القصص المختلفة تهدف إلي طرح معايير مجتمعية.


العمل من بطولة  حنان مطاوع - محمود عبد المغنى - - هالة فاخر - نورهان - تامر فرج  ، والحكاية من بطولة  معتز حسام  ، من تأليف محمد على إبراهيم ، إما الحكاية الثانية فهى  ميتافيرس، ومن بطولة  حنان مطاوع و عابد العنانى ، ومن إخراج  أحمد حسن ، ومن تأليف محمد علي إبراهيم.

 

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