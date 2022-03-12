مسلسلات رمضان 2022 .. دراما الـ 15 حلقة تجذب النجوم.. شاهد

أيام قليلة وينطلق الموسم الرمضانى لعام 2022 ، حيث من المقرر ان يتنافس ما يقرب من 20 عملاً فنياً، ومن بين تلك الاعمال هناك مسلسلات درامية تعتمد على الـ 15 حلقة ، وفى السطور التالية نرصد أبرز تلك الاعمال.

فى بيتنا روبرت 2:

أولى تلك الاعمال المقرر ان يتم عرضها على مدار 15 حلقة فقط هو مسلسل فى بيتنا روبرت ، وتدور العمل فى جزءه الثاني العديد من المواقف الكوميدية التى تجمع بين أسرة “ يوسف ” وكل من الروبرت زومبا ولذيذ ، خاصة مع قيام أحد الاشخاص المنافسين لـ يوسف بتصنيع روبرت جديد.

ويقوم ببطولة في بيتنا روبوت كل من شيماء سيف - عمرو وهبة - شيرين - ليلى احمد زاهر - هشام جمال - دنيا ماهر .

سلسل في بيتنا روبوت من إخراج وليد الحلفاوى ، يتشارك فى تأليفه كل من أحمد محيى - أحمد المحمدي .

مسلسل في بيتنا روبوت م المقرر عرضه على مجموعة قنوات الحياة بشكل حصرىي ، بالإضافة الى منصة watch it.

وتدور أحداث مسلسل في بيتنا روبوت فى اطار 15 حلقة ، و من المقرر عرضه فى النصف الاول من شهر رمضان .

دوبامين:

ثانى الأعمال المقرر عرضها خلال شهر رمضان 2022 هو مسلسل دوبامين والذى يشهد البطولة المطلقة الاولى لـ ريم مصطفى فى الدراما التليفزنية

مسلسل دوبامين من بطولة ريم مصطفى - محمد كيلاني - تيم مصطفى قمر - باسم الزارو ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز ، ومن تأليف محمد جلال

والمقرر عرض العمل على قنوات الحياة ، وتحديداً فى النصف الثانى من شهر رمضان.

مسلسل دوبامين

مين قال :



كما سوف يعرض مسلسل مين قال والذى تدور أحداثه حول المشاكل التى يتعرض لها الشباب فى سن الـ 18 ، من خلال شخصية أب ، يجد ذاته امام التغيرات التى طرأت على نجله مع دحوله مرحلة الشباب

والعمل من بطولة جمال سليمان - أحمد داش - جمال عبد الناصر - ديانا هشام ، ومن إخراج نادين خان ، ومن تأليف ورشة سرد بقيادة مريم ناعوم

العمل تم الإنتهاء من تصويره كاملاً ، بعدما كان مقرر عرضه على احدى المنصات فى البداية ، ومن المقرر عرضه فى النصف الثانى من شهر رمضان الكريم .

بطلوع الروح :

رابع الاعمال التى تنتمى الى دراما الـ 15 حلقة ، هو مسلسل “ بطلوع الروح ” ، و تدور فى اطار إجتماعى من خلال مهندسة الكترونية تجبرها الظروف للانضمام إلى جماعة إرهابية دولية ، ومن هنا تشتعل الأحداث.

مسلسل بطلوع الروح من بطولة منة شلبي - إلهام شاهين - أحمد السعدني - محمد حاتم - دياموند عبود - عادل كرم ، ومن إخراج كاملة أبو ذكري ، ومن تأليف محمد هشام عبية ، والعمل سوف يتم عرضه mbc مصر .

كان من المقرر ان يلعب دور الفنان محمد حاتم الفنان أحمد داوود والذى إعتذر عن المشاركة بسبب ارتباطه بعمل درامي اخر ، والعمل يتم تصويره كاملاً فى لبنان ، الا ان الأحداث من المفترض انها تدور فى سوريا .

وجوه :

كما تظهر الفنانة حنان مطاوع من خلال عملين كل منها سوف تدور احداثه فى إطار 15 حلقة ، وسوف يكونان تحت مظلة واحدة وهو مسلسل وجوه ، حيث تلعب حنان مطاوع بطولة حكاية وش ثالث ، والذى تدور أحداثها حول مجموعة من القصص المختلفة تهدف إلي طرح معايير مجتمعية.



العمل من بطولة حنان مطاوع - محمود عبد المغنى - - هالة فاخر - نورهان - تامر فرج ، والحكاية من بطولة معتز حسام ، من تأليف محمد على إبراهيم ، إما الحكاية الثانية فهى ميتافيرس، ومن بطولة حنان مطاوع و عابد العنانى ، ومن إخراج أحمد حسن ، ومن تأليف محمد علي إبراهيم.