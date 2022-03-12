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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام صنداونز في دوري أبطال إفريقيا

مباراة الأهلي وصنداونز
مباراة الأهلي وصنداونز

يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي مع نظيره صن داونز الجنوب أفريقي على ملعب سوكر سيتي في إطار منافسات الجولة الرابعة في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

وتقام المباراة في الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

 

وتنقل مباراة النادي الأهلي ونظيره فريق صنداونز الجنوب إفريقي عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

 

ومن المنتظر أن يدفع بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل متوقع أمام صن داونز على النحو التالي :

 

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

 

 خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد هاني

 

في خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية

 

خط الهجوم: محمد مجدى أفشة، محمد شريف، أحمد عبد القادر.

 

ويُدير مباراة اليوم طاقم تحكيم أثيوبي بقيادة ، باملاك تيسيما ويعاونه كلاً من الكاميروني ألفيس نيوبي مساعد أول، وعيسي يايا من تشاد مساعد ثان، والكاميروني نوجو بليسيا حكم رابع ، ويتواجد فيليب سينيون من سيشيل، مراقب للمباراة، والمنسق العام من ناميبيا توتس كينامانو والمنسق الأمني من مدغشقر سيرندا راندولس .

 

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ، قائمة تضم 23 لاعباً لمباراة اليوم ، وهم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو.

 

كان فريق الهلال السوداني، على مواطنه المريخ بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

جاء هدف الهلال والمباراة الوحيد عن طريق ياسر مزمل محمد في الدقيقة 84.

 

وتعرض المريخ لضربة موجعة في الشوط الثاني، بحصول عماد علي، على بطاقة حمراء في الدقيقة 52.

 

يذكر أن فريق الهلال استهل مشواره في دور المجموعات، بالخسارة أمام صن دوانز بهدف دون رد، ثم تعادل مع الأهلي سلبيا، بينما خسر من المريخ بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة.

 

في المقابل تعادل فريق المريخ مع صن داونز “سلبيا” في الجونة الثانية، ثم فاز على الهلال بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة، بينما خسر أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى.

 

ترتيب المجموعة الأولى بعد فوز الهلال على المريخ:

 

1- صن داونز : 7 نقاط

2- الأهلي : 4 نقاط

3- الهلال : 4 نقاط

4- المريخ : 4 نقاط

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