"ذروة عدم الاستقرار"..الأرصاد تحذر: انخفاض درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، موعد استقرار الأحوال الجوية، مؤكدة أن الاستقرار متوقع مع نهاية الأسبوع المقبل في حالة الطقس.

وقالت "منار غانم" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الأيام القادمة ستشهد انخفاض مستمر في درجات الحرارة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية باردة قادمة من أوروبا.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ذلك غير معتاد، في هذا الوقت من العام، وذلك لأن البلاد متأثرة برياح من أوروبا ومنخفض جوي، يؤدي إلى تكون السحب خلال فترة النهار، مما يترتب عليه غياب أشعة الشمس.



وأوضحت أن الطقس يكون مائلا للبرودة نهارا، شديد البرودة ليلا، مسترسلة: من المتوقع أن نشهد سقوط للأمطار الخفيفة، التي لن تؤثر على الأنشطة اليومية.

ولفتت إلى أن انخفاض درجات الحرارة مستمرة حتى نهاية الاسبوع الحالي، متابعة: سنشهد أجواء شتوية طوال هذا الأسبوع.

ونوهت بأنه بداية من الأسبوع القادم ستبدأ درجات الحرارة بالارتفاع، تزامنا مع قرب فصل الربيع، مشيرة إلى أن فصل الشتاء سينتهي يوم 30 مارس.