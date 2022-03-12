بكميات تصل لـ 30ملم.. الأرصاد تحذر الجزائريين من أمطار غزيرة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية الجزائرية ، اليوم السبت، في تنبيه لها من تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 30 ملم، مشيرة إلى أن الأمطار مرتقبة بداية من منتصف نهار اليوم وحتي الساعة التاسعة ليلا.

وبينت الأرصاد أن الولايات المعنية، هي كل سوق أهراس، برج بوعريريج، بجاية، ميلة، أم البواقي، قالمة، قسنطينة. وكذا عنابة، سطيف، سكيكدة، جيجل و الطارف.

في حين، نبهت الهيئة باستمرار تساقط أمطار رعدية غزيرة محليا بكميات تصل إلى 40 ملم حيث سيستمر تساقط الأمطار إلى غاية الساعة الثالثة بعد زوال اليوم.

وفيما يخص الولايات المعنية، الجزائر العاصمة، تيبازة، تيزي وزو، الشلف، عين الدفلى، المدية، بومرداس، البويرة والبليدة.

كما حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، في تنبيه بحري يحذر من هبوب رياح قوية بسرعة تصل إلى 60 كلم/سا.

كما سيصل علو الأمواج إلى 2 متر بداية من منتصف نهار اليوم وحتي منتصف الليل.

أما السواحل المعنية فهي كل من بني صاف، وهران، أرزيو، مستغانم، تنس، بوهارون، الجزائر العاصمة، دلس، أزفون وبجاية.